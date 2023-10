Circuito Cervejeiro chega à Ilha Grande neste sábado

Angra dos Reis – Quem gosta de correr, beber e estiver na Vila do Abraão neste sábado (14) poderá aproveitar a 5ª edição do Circuito Cervejeiro de Corrida, evento que conta com o apoio da prefeitura de Angra e faz parte do calendário oficial de eventos do município.

O circuito – que une corrida, cerveja e diversão – tem o objetivo de proporcionar uma experiência única aos participantes, que correm alguns quilômetros fazendo paradas estratégicas para degustação de cervejas. A ideia não é competir, é se divertir.

Até o momento, há 347 inscritos para a prova, e os interessados ainda podem garantir sua vaga pelo site www.circuitocervejeirocorrida.com.br. O percurso na Ilha Grande tem 2,5 km, com largada na praça em frente à Igreja de São Sebastião e três pontos de parada.