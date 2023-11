Circuito Gastronomia do Mar começa nesta sexta-feira (10), em Paraty - Diário do Vale

Paraty – A aventura gastronômica Circuito Gastronomia do Mar começa nesta sexta-feira (10) e vai até domingo (12), no Largo de Santa Rita, no Centro Histórico. Nesses dias, o local se transformará no epicentro da culinária do mar, onde o frescor e a paixão pela comida se unem em uma celebração imperdível.

O evento tem objetivo de valorizar a gastronomia regional, fomentar a atividade pesqueira, impulsionar o turismo da Costa Verde, bem como incentivar restaurantes, público e chefs locais a preparar pratos com peixes e frutos do mar. A programação de Paraty levará iguarias como feijoada de frutos do mar e receitas com massas, petiscos, molhos para peixes, harmonização de bebidas e pescados e, drinques autorais criados especialmente para a ocasião. As atrações terão capacidade para 30 pessoas e as inscrições serão realizadas no local, por ordem de chegada. Além das aulas-show, os visitantes poderão apreciar pratos de restaurantes locais.

O circuito, que conta com o apoio do Sicomércio de Angra dos Reis, Mangaratiba e Paraty, irá oferecer aulas-show de chefs renomados com degustações pratos com peixes e frutos do mar e, bebidas elaboradas com cachaças da região. A entrada é franca. O evento também será realizado em Mangaratiba, de 24 a 26 de novembro, e em Angra dos Reis, de 1 a 3 de dezembro.

Programação

Programação de aulas-show | Senac RJ

Sexta, dia 10

18h – Coquetéis autorais com cachaça de Paraty, com Priscila Soares

19h – Cacau de Paraty, com Fernanda Pereira

20h – Massas e frutos do mar, com Dave França

Sábado, dia 11

14h – Feijoada de frutos do mar, com Estevão Damieri

15h – Molhos para peixe, com Bernardo Worms

16h – Sobremesas de café da manhã, com Laís Almeida

17h – Coquetéis autorais com cachaça de Paraty, com Priscila Soares

18h – Cacau de Paraty, com Fernanda Pereira

19h – Releituras da Caipirinha Tradicional, com César Simon

20h – Harmonização de Espumantes e Pescados, com Pedro Barradas e Bernardo Worms

Domingo, dia 12

11h – Sobremesas de café da manhã, com Laís Almeida

14h – Molhos para peixe, com Bernardo Worms

15h – Harmonização de cerveja e pescados, com Estevão Damieri e Marcelo Neves

16h – Massas e frutos do mar, com Dave França

17h – Petisco do mar, com Estevão Damieri