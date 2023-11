Circuito Gastronomia do Mar começa nesta sexta-feira (10) - Diário do Vale

Paraty – Uma aventura gastronômica. Assim é definido o Circuito Gastronomia do Mar – Paraty, que começa nesta sexta-feira (10) e vai até domingo (12), no Largo de Santa Rita, no Centro Histórico. O evento tem o objetivo de valorizar a culinária local, valorizando os frutos do mar, além de dar destaque aos pescadores e artesãos, impulsionando o turismo e restaurantes locais.

O evento, que tem entrada gratuita, terá cardápios especiais dos melhores restaurantes, oficinas da Cozinha Show do Senac, lounges, espaços instagramáveis, estandes, área para degustação, totens de sinalização, espaço para palestras e palco para shows.

Cozinha Show

Uma das atrações é a Cozinha Show promovida pelo Senac RJ, onde chefs renomados ensinam receitas de pratos e bebidas diferenciadas, trazendo os sabores do mar e da Costa Verde. As oficinas e palestras acontecem numa estrutura especialmente montada no Centro Histórico para receber os participantes, que ainda têm a oportunidade de degustarem tudo que é preparado. O evento é promovido pelo SENAC RJ, com o apoio do Sicomércio da Angra dos Reis, Mangaratiba e Paraty, além da Prefeitura de Paraty, e apoio institucional da Fecomércio RJ.

Programação

Horários:

– Sexta-feira de 17h às 22h

– Sábado de 12h às 22h

– Domingo de 10h às 20h

Atrações Musicais

Sexta – 10/11

– 18h ANDREA GORGATI

– 21h JOTA ANDERSON

– DJ XAN LUCATO

Sábado – 11/11

– 16h TRIO ASSANHADO

– 18h ROB GRILLO & CÉSAR COELHO

– 21h PLÍNIO BLUES

– DJ PAGU

Domingo – 12/11

– 18h LU BEKERMAN

– 21h CIRANDEIROS DE PARATY

– DJS ALIRA E JUNDU