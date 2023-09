Clássico de Nelson Rodrigues “A Falecida” está na abertura da Festa Internacional de Teatro de Angra dos Reis

Escrito há exatos 70 anos, o clássico teatral “A Falecida”, de Nelson Rodrigues estará no palco do primeiro da Festa Internacional de Teatro de Angra. A peça será encenada por Camila Morgado. A Fita acontecerá entre os dias 13 e 29 de outubro e é uma realização da Diga Sim Produções. O evento tem patrocínio da ENEL Distribuição Rio, do Governo do Estado do Rio de Janeiro e da Secretaria de Eventos da Prefeitura de Angra dos Reis, através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura.

A peça escrita em (1912-1980), ganha uma nova montagem dirigida e idealizada por Sergio Módena e protagonizada por Camila Morgado, que volta ao teatro depois de um hiato de 11 anos distante dos palcos.

O espetáculo estreou no dia 18 de agosto no Sesc Santo Amaro, para uma temporada até 1º de outubro, e já nas primeiras semanas alcançou um grande sucesso de público e crítica.

Protagonizando a peça ao lado de Camila Morgado está Thelmo Fernandes, com uma vasta experiência em torno da obra do autor. A montagem conta ainda com Stela Freitas como atriz convidada. E também os atores Gustavo Wabner, Alcemar Vieira, Thiago Marinho e Alan Ribeiro.

Sobre a peça

A Falecida narra o plano da tuberculosa e frustrada Zulmira, que sonha em ter um enterro cheio de luxo e pompa. Dessa forma, ela causaria inveja em sua prima e vizinha Glorinha, com quem nem fala mais e tem uma relação inexplicável de competição.

Um pouco antes de morrer, Zulmira pede para seu marido Tuninho, que está desempregado e gasta todo o dinheiro com apostas, procurar o milionário Pimentel. Ela quer que o empresário pague para ela um enterro de 35 mil contos – o que beira o absurdo, uma vez que, na época, os funerais custavam menos de um conto.

Logo depois da morte de Zulmira, ainda sem saber como ela conheceu Pimentel,Tuninho vai à mansão dele descobre que o rico empresário e sua esposa eram amantes. O marido traído ameaça contar tudo para um jornal inimigo de Pimentel e consegue arrancar dele uma pequena fortuna. Tuninho, então, dá à Zulmira um enterro “de cachorro” e aposta todo o resto do dinheiro.

Sobre a Fita

As apresentações dos espetáculos selecionados vão acontecer em dois espaços. Um deles é a já tradicional tenda, que este ano terá capacidade para 700 espectadores, e o Teatro Municipal, com capacidade para 210 espectadores.

A edição deste ano terá quatro categorias: Mostra de Sucessos, que ocupará a tenda; Sessão Cult, com espetáculos intimistas ou experimentais, apresentados no teatro; a Sessão Comédia, com apresentações de humor que acontecerão na tenda, após as apresentações principais, e, por fim, a já tradicional Fitinha, com produções infantis distribuídas entre os dois espaços do evento.

Foto: Divulgação