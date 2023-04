Clássico do terror: ‘A Morte do Demônio: A Ascensão’ chega ao Cine Araújo, em Volta Redonda

Matéria publicada em 19 de abril de 2023, 15:44 horas

Longa marca a volta da franquia para os cinemas com cenas fortes e impactantes de terror

Volta Redonda – Estreando seu quinto filme, a franquia “Evil Dead — A Morte do Demônio”, chega nas telas do Cine Araújo para alegria dos fãs de filmes de terror. O clássico do gênero estreia dia 20 de abril, no Cine Araújo do Shopping Park Sul. O longa-metragem tem direção e roteiro de Lee Cronin e o elenco tem participação de Lily Sullivan, Alyssa Sutherland, Morgan Davies, Gabrielle Echols, Nell Fisher e Mia Challis.

O filme conta a história de Ellie (Alyssa Sutherland) e Beth (Lily Sullivan), duas irmãs distantes que tem a oportunidade para a reaproximação a partir de um reencontro. Porém, a visita de Beth à irmã Ellie é interrompida e torna-se perturbadora quando as duas encontram um livro antigo que dá ascensão a demônios possuidores de carne. Para sobreviver, as duas iniciam uma batalha e enfrentam a versão mais aterrorizante da sua família.

O longa tem duração de 96min e os ingressos já estão disponíveis no site ou app da Ingresso.com, ou nas bilheterias e terminais de autoatendimento dos cinemas Cine Araújo. O filme não é recomendado para menores de 18 anos.