Claudia Raia, Marcos Mion e Nando Reis farão live para o HC no combate à covid-19

Muitos artistas têm feito lives independentes nas redes sociais. Alguns estão aproveitando a oportunidade para arrecadar fundos para pessoas que mais precisam durante a pandemia do novo coronavírus.

A convite do Hospital das Clínicas de São Paulo, a atriz Claudia Raia, o apresentador Marcos Mion e o cantor Nando Reis farão uma transmissão ao vivo pelas redes sociais do HC nesta sexta-feira, 17. O objetivo é disseminar o máximo de informações sobre os cuidados contra a covid-19.

Na transmissão desta sexta, Marcos Mion fará a mediação no perfil do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo no Facebook e no Instagram.

A professora titular da Infectologia da FMUSP, Anna Sara Levin, que é presidente da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar do HC e diretora da Divisão de Doenças Infecciosas do hospital, será responsável por responder as perguntas da atriz Claudia Raia e do marido, o ator e bailarino Jarbas Homem de Mello e do cantor Nando Reis, que também participa da ação.

O debate, além de enriquecer a discussão científica sobre o tema, também vai arrecadar doações para o HC no combate à covid-19. Elas podem ser feitas por meio do portal oficial do hospital.