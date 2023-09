Clube dos Funcionários recebe a 4ª Rota do Vinho

Volta Redonda – A Sede Social do Clube dos Funcionários, na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda, recebe no dia 23 de setembro, a maior Rota do Vinho do Sul Fluminense O evento, que teve sua última edição em 2019, se tornou um encontro aguardado pelos amantes de vinho da região.

A edição deste ano conta com mais de 20 rótulos de diversas nacionalidades para degustação, entre espumantes, brancos, rosés, tintos, entre outros vinhos dos mais variados estilos. Para acompanhamentos, o evento oferece buffet de frios, com queijos selecionados, pães, antepastos e massas.

“É o maior evento de queijos e vinhos do Sul Fluminense, um evento já consagrado! Um momento para aproveitar bons vinhos, comida diferenciada com pessoas interessantes. Com certeza a Rota do Vinho é uma oportunidade única em nossa região”, ressaltou Luís Cláudio Ávila, sócio proprietário do Supermercado Empório Brasil.

O presidente do Clube dos Funcionários, Gustavo Tramontin, relembrou as edições anteriores e comentou sobre as expectativas desse ano. “Estamos sempre inovando e buscando melhorias em nossos eventos. A 4ª edição da Rota do Vinho será ainda melhor que as outras, com novos sabores e novas experiências para o público. Será uma noite memorável”, afirmou Gustavo.

Além de apresentação de vinícolas, a 4ª Rota do Vinho contará com música ao vivo, apresentação de sommeliers e chefs de cozinha. Os participantes terão a oportunidade de conhecer novos rótulos e aprimorar seus conhecimentos. Os ingressos que incluem experiência completa, com open bar e open food, já estão sendo vendidos na Secretaria, na PET, ou pelo site do Clube: https://loja.multiclubes.com.br/cfcsn/ingressos/ROTADOVINHO2023/23092023. O evento é uma realização do Clube dos Funcionários em parceria com o Empório Brasil.