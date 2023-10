Clube dos Funcionários se prepara para a OktoberPET 2023

Volta Redonda – Neste mês de outubro, o Clube dos Funcionários realiza mais uma edição da OktoberPET. A festa dedicada à cultura alemã acontece nos dias 20 a 22 e promete, mais uma vez, movimentar toda a região. Neste ano, o evento traz uma programação diversificada de shows regionais, presença de oito cervejarias, área kids, estações gastronômicas e muitas novidades.

A festa é montada nos moldes do festival que ocorre em Blumenau, Santa Catarina, homenageando a tradição do povo alemão e oferecendo uma experiência imersiva aos participantes, transformando o espaço na maior festa de tradições germânicas da região Sul Fluminense. Na OktoberPET, a cultura alemã também é celebrada por meio da gastronomia, podendo encontrar diversos pratos típicos e conhecer novos sabores.

A festa é imperdível para quem gosta de uma boa cerveja, muita diversão e clima familiar. Os ingressos já estão à venda na Secretaria e pelo site do Clube: www.clubedosfuncionarios.com.br. Os valores variam de R$ 20 a R$ 40, a depender do dia da festa. Crianças até 12 anos não pagam. Sócios do Clube devem trocar, antecipadamente na Secretaria da PET, 1kg de alimento não perecível (exceto sal e açúcar) para o acesso à festa.

Confira a programação musical do evento:

20/10 – Sexta-feira – a partir das 19h

DJ Lipe

Macaco Velho

Super 80

Vitão

DJ Residente: Léo Villela

21/10 – Sábado – a partir das 12h

AG Live

Aracati

Classika

Hellen Reis

Rodrigo Romano

Sr. Gouveia

DJ Residente: Léo Villela

22/10 – Domingo – a partir das 12h

Madame Zero

Júlio Mallaguthi

Petriz

Yoyo Luz

DJ Residente: Léo Villela