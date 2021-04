Matéria publicada em 9 de abril de 2021, 15:08 horas

No Sul Fluminense, valencianos uniram a história do Vale do Café à gastronomia para levar a todo o Brasil produtos rurais e artesanais feitos por pequenos produtores

Sul Fluminense – O aumento do investimento em clubes de assinatura é tendência no mundo inteiro. No Brasil, o setor teve um grande crescimento durante a pandemia da Covid-19. Segundo especialistas, o país registrou em 2020 um aumento de 60% no setor, em relação a 2019. No Sul Fluminense, um jovem casal criou um clube que une a história do Vale do Café à gastronomia local. A ideia é levar a todo o Brasil os produtos rurais e artesanais feitos por pequenos produtores.

Clube de assinatura é um modelo de negócio no qual os produtos são comercializados de forma periódica. É como adquirir um pacote de TV, internet ou plataformas como a Netflix e o Spotify. Mas, no caso de grande parte dos clubes, a aposta é em produtos físicos de um determinado nicho. O modelo se adequou perfeitamente às exigências impostas pela pandemia, uma vez que as pessoas recebem em casa seus produtos preferidos, evitando aglomerações do comércio.

Somente em 2020, foram lançados 800 novos clubes, com uma média de 605 novos clientes diários. Entre os segmentos que mais têm recebido a aposta dos empreendedores estão livros, bebidas, alimentos, beleza e pet.

Valencianos criam clube que divulga o Vale do Café

Em Valença, um jovem casal decidiu apostar num clube de assinaturas que une a história do Vale do Café à gastronomia. A ideia é reunir os sabores rurais e artesanais da região e levá-los a todo o Brasil, contando um pouco da história do país. Lívia Mouffron e Marcelo Ribeiro já possuem um comércio familiar físico na cidade que atua no ramo. Mas, com as necessidades de adaptação que a pandemia trouxe, tiveram a ideia de migrar para o comércio online, o e-commerce.

O clube criado por eles é a Caixa Rural. Nele, os assinantes receberão mensalmente quatro a cinco produtos rurais e artesanais feitos por pequenos produtores locais do Sul Fluminense. As caixas serão compostas, por exemplo, por doces, geleias, antepastos, cervejas, cachaças, conservas e queijos, sempre acompanhados de flyers contando a história das cidades e de cada produtor. Além disso, os assinantes receberão brindes exclusivos, sempre relacionados ao tema da Caixa Rural.

A Caixa Rural está no Instagram: @caixarural. Lá é possível encontrar todas as informações sobre o clube, assim como conhecer os planos e valores disponíveis.