Coletivo Circulandô no Cordel acontece durante todo mês de dezembro em Volta Redonda

Volta Redonda – Em dezembro, o Coletivo Circulandô no Cordel vai acontecer durante todo os sábados, sempre das 10h às 17h, no Calçadão da Avenida 17 de Julho, no Aterrado, em Volta Redonda/RJ. O Cordel é uma mostra de moda, arte e gastronomia, que reúne diversos artesãos, artistas, estilistas, culinaristas e produtores da região. Em cada sábado, um novo grupo irá mostrar seu trabalho.

O evento será uma oportunidade de reencontrar os amigos, de ouvir boa música e ainda apreciar comidinhas e variados produtos, tais como: produtos esotéricos, acessórios em pedras, cristais e pratas, acessórios para homens, perfumaria tradicional e vegana, bolsas, arte em resina, cadernos, tapeçaria, peças em madeira, moda sustentável e muita criatividade.

Durante o Cordel, o projeto Conexão Literária Sul Fluminense estará fazendo troca de livros por alimento. A cada entrega de um quilo de alimento não perecível (exceto sal, fubá e açúcar) e o participante ganha um livro. “É solidariedade, mas também é incentivo à cultura”, contou a idealizadora do projeto, Michele Felix.

Durante o evento, eles também estarão recebendo doações para o Asilo de Pinheiral, quem puder, é só levar produtos de higiene pessoal, roupas em bom estado, fralda geriatrica. Os idosos do Recanto dos Velhinhos Francisco Gonçalves Barbosa possuem entre 60 e 95 anos.

“O grande motivo para o Cordel existir é realmente ser um encontro de cultura e ideias, onde cada produtor pode apresentar seus produtos e criar experiências com o público”, contou Monica Seoane, coordenadora do coletivo. Para experimentar e colocar o papo em dia, os visitantes poderão encontrar de chope artesanal ao famoso acarajé, que desde 2005, está escrito no Livro dos Saberes como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil.

Participantes – 02/12

Acarajé da Jurema | Comida Típica

Agridoce Hortifruti | Quitutes artesanais

Alma Eclética | Arte sacra e produtos esotéricos

BarBudo’s | Boteco

Bohip Acessórios | Acessórios masculinos

Conexão Literária | Troque um livro por um alimento

Cristais Luz da Lua | Amuletos artesanais com cristais

Depois da Cegonha | Moda infantil e roupas divertidas

Flor de Jurema | Sandálias artesanais e chapéus

Fulô | Acessórios e utilitários em tecido

Hippie Chic | Peças decorativas feitas com material sustentável na impressora 3D

Leve Casca | Moda sustentável e tingimento natural

Pirilampo Atelier | Upciclyng decor

Reart Decorações | Tapeçaria e decoração afetiva

Vivi Decor Arte | Pintura orgânica

Serviço:

Mostra Coletivo Circulandô no Cordel

Datas: 02, 09, 16, 23 e 24 de dezembro de 2023

Hora: sempre das 10 às 17h

Local: Calçadão da Avenida 17 de Julho, Aterrado, Volta Redonda/RJ.