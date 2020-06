Coletivo Meninas de Lenço completa cinco anos de atuação na região

Matéria publicada em 2 de junho de 2020, 18:14 horas

Volta Redonda– O Coletivo Meninas de Lenço, ganhador do edital do ‘Elas na Moda Sem Violência’, está comemorando, esse mês seu quinto aniversário. Para festejar, em tempos de isolamento social por conta da pandemia causada pela Covid-19, o coletivo preparou uma programação intensa de lives e sorteios no seu perfil do Instagram.

Na segunda-feira, o Coletivo recebeu o ator, produtor, roteirista e filósofo Rodrigo França.Nesta quarta-feira, dia 03, às 20h, é a vez de Valério de Araújo, estilista. Na quinta, às 20h, Luciene Nascimento, advogada, maquiadora e escritora é a convidada especial da live. E para encerrar a semana, Carla Deusa de Malê, empresária e turbanista estará na live do dia 06 de junho, dessa vez às 15h.

As lives contam conteúdo que agregam valor ao projeto criado pelo Coletivo Rede Feminina Preta de Moda Afro, que, com apoio do Fundo Elas de Ação Social e do Instituto C&A, trazem para nossa região capacitações em moda com polos em Volta Redonda, Barra Mansa e no Quilombo de Santana, em Quatis.

Segundo Renata Ferreira, coordenadora do coletivo: “A pandemia nos abriu novos caminhos e, através do online, nos possibilita trazer conhecimentos ainda maiores para nossas participantes. Além disso, permite que mais e mais pessoas agreguem conhecimento de qualidade, já que o meio digital é aberto.”

O projeto tem atuado ainda com doações de kits de alimentos e higiene para o quilombo, fraldas geriátricas para o Grupo de Apoio a Pessoas com Câncer de Volta Redonda, GAPC.

– Já que não podemos estar presencialmente, conseguimos, com apoio do fundo, reverter algumas verbas para as doações e contribuir de várias formas para quem mais precisa nesse momento – disse Clarisse Netto, que faz parte da equipe de comunicação do coletivo.

Para acompanhar as lives, sorteios e a programação do mês, basta entrar na página do Instagram do coletivo:@feiradasminapreta.coletivo