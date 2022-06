Coletivo Sala Preta realiza programa de oficinas de arte no bairro Bom Pastor

Matéria publicada em 3 de junho de 2022, 16:06 horas

Barra Mansa- Esse ano, o Festival Tomada Urbana, produzido pelo Coletivo Sala Preta, está oferecendo uma prévia da sua programação com oficinas de arte no bairro Bom Pastor, comunidade vizinha ao Parque da Cidade, em Barra Mansa, espaço que o grupo ocupa artisticamente há 11 anos. A atividade faz parte da 14ª edição do festival, que este ano vai ocorrer no mês de julho. Para viabilizar as atividades, o coletivo abriu uma vaquinha online.

O Tomada Urbana, assim como o programa de oficinas no Bom Pastor, tem baixo custo, no entanto é necessária a conjunção de apoios de parceiros e colaboradores para a sua realização. Para realizar sua doação, basta acessar o link: https://bit.ly/AjudeoTomadaAcontecer

As oficinas começaram no dia 21 de maio e seguem até o dia 16 de julho. As crianças e jovens estão realizando aulas de perna de pau, teatro, música e artes visuais. São 3 profissionais que trabalharam de forma integrada, construindo ao final uma pequena apresentação que fará parte da programação do Festival Tomada Urbana Ato XIV.

“A arte é dever de cidadania e arma de libertação! A arte é política. As oficinas no bairro Bom Pastor vêm do desejo de não apenas ocupar a comunidade com apresentações artísticas, como fazemos ao longo desses anos, mas sim de afirmar o protagonismo das crianças e os jovens da comunidade”, disse Luisa Ritter, produtora do Coletivo Sala Preta.

Quem somos

O Coletivo Sala Preta foi criado em 2009 com o desejo de trocar e proliferar conhecimentos artísticos. Passados 13 anos tornou- se tornou referência em arte urbana, especialmente em teatro de rua, no Estado do Rio de Janeiro, no Brasil e no exterior. Em 2014 recebeu o Prêmio de Cultura do Governo do Estado do Rio de Janeiro, destacando-se por um júri técnico entre centenas de empreendimentos culturais de todo o estado.

Além das artes cênicas, o Sala Preta atua em diferentes linguagens e ações artísticas, ainda na construção de políticas públicas e realização de mostras e festivais por meio de intercâmbios. Atualmente são 11 integrantes com múltiplas habilidades, como atores, produtores, técnicos, gestores e comunicadores. Em seu portfólio o coletivo orgulha-se de ter trinta e dois espetáculos entre montagens para crianças e adultos, além de ter realizado inúmeros projetos e pesquisas cênicas.

Serviço

Programa de Oficinas de Arte do Bom Pastor

Instagram: @salapreta

WhatsApp:(+55 24) 998435247

E-mail: [email protected]

Doe acessando o link: https://bit.ly/AjudeoTomadaAcontecer