Começa nesta quarta-feira o XXII Festival de Teatro Arte em CENAs curtas online 2021

Matéria publicada em 7 de dezembro de 2021, 18:00 horas

Volta Redonda – Começa nesta quarta-feira, dia 8, e segue até dia 12 de dezembro o XXII Festival de Teatro Arte em CENAs curtas online 2021. Segundo a diretora e professora da Cia de Teatro Arte em Cena, Stael de Oliveira, o festival é a soma da resistência de diretores, professores, alunos e familiares.

– Vamos fechar com chave de ouro um ano que nos fez repensar nossas práticas e atitudes mais simples e olhar para o que realmente importa. Fizemos um trabalho diferenciado. Um trabalho que foi filmado. Estamos permeando agora por outro formato, um formato mais cinematográfico por conta da filmagem, das edições. Está sendo um novo momento para nós, um momento de aprendizado e de muita ousadia, muita coragem para entrar nesse novo mundo, que não é só o mundo teatral. A gente ensaia, monta o espetáculo, mas também tem que filmar, porque o público não estava frequentando os teatros, agora que estão retornando – explica Stael de Oliveira.

De acordo com ela, o fechamento de 2021 está sendo uma glória. “Conseguir fechar um ano de tantas transformações com arte, um ano com tantos desafios, nos reinventando todos os dias, é realmente uma glória para nós. Poder realizar este festival em agradecimento a todos que acreditaram em nosso trabalho, que estão conosco mesmo nesta situação tão desafiadora, que nos afetou e continua afetando de forma mundial, é uma dádiva”.

Programação:

– 08/12 (quarta-feira) – 19h – CADÊ O BRASIL QUE ESTAVA AQUI? (YouTube)

Direção: Stael de Oliveira

– 09/12 (quinta-feira) – 19h – VIVER DO RISO (Instagram do Teatro Gacemss)

Live em Comemoração ao Dia do Palhaço

Convidados: Akauã Santos, Ricardo Gadelha e Rogyster

Mediação: Stael de Oliveira

20h – NO CIRCO DA VIDA O PROFESSOR É O ESPETÁCULO (YouTube)

Direção e Atuação: Stael de Oliveira

– 10/12 (sexta-feira) – 19h – QUERIDO BLOG (Ao vivo pelo Zoom)

Direção: Isabela Oliveira

– 11/12 (sábado) – 19h – POR DETRÁS DA MÁSCARA (YouTube)

Direção: Stael de Oliveira

20h – CONFISSÕES DE ADOLESCENTE ONLINE (pelo YouTube)

Direção: Stael de Oliveira

– 12/12 (domingo) – 19h – HAMLET – SER OU NÃO SER?* (YouTube)

Direção: Stael de Oliveira

*Este espetáculo foi contemplado pela Lei Aldir Blanc a partir do Edital 05/2020 de chamamento de Artes Cênicas

Serviço

Programação completa no site do Gacemss: www.gacemss.com.br

Canal da Cia Arte em Cena no YouTube: https://www.youtube.com/c/CiaArteemCena