Comitê da Bacia da Região Hidrográfica Médio Paraíba do Sul lança terceira edição da Revista Quatro Águas

Matéria publicada em 18 de dezembro de 2020, 09:01 horas

Região- A revista é uma publicação anual, com conteúdo sobre as principais ações desenvolvidas ao longo do ano pelos quatro Comitês de Bacias Hidrográficas, o Médio Paraíba do Sul, Piabanha, Rio Dois Rios e Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana. Ao todo são 32 páginas com sessões específicas para cada Comitê e demais páginas voltadas para assuntos gerais, com matérias informativas sobre a preservação ambiental e a gestão de recursos hídricos.

No setor dedicado apenas às ações do Comitê da Bacia da Região Hidrográfica Médio Paraíba do Sul (CBH-MPS), foram abordados temas como as adaptações e o novo ritmo de trabalho em 2020 por conta da pandemia da COVID-19, já que o número de reuniões aumentou e passaram a ter um novo formato, tudo em versão online. Em uma outra matéria foram elencadas as principais ações desenvolvidas pelo Comitê, para que o leitor fique a par do andamento de cada uma delas.

O leitor também ficará por dentro do calendário de alguns editais lançados pelo CBH-MPS esse ano e saberá um pouco mais sobre o trabalho desenvolvido em 2020 pelo Fórum Fluminense de Comitês de Bacias Hidrográficas.

Nas demais matérias de assuntos gerais, que tratam sobre recursos hídricos e demais temas ligados ao meio ambiente, há uma matéria cujo objetivo é esclarecer as principais dúvidas sobre o novo Marco Legal do Saneamento. Também, em destaque, há uma matéria dedicada a informar e atualizar o leitor sobre a elaboração dos Planos de Bacias dos quatro comitês afluentes fluminenses do Rio Paraíba do Sul, que estão para serem concluídos até meados de 2021. Já na matéria de capa, os representantes dos quatro Comitês expõem suas opiniões sobre o que esperam para 2021, num período que alguns já chamam de Novo Normal.

Estas e outras matérias podem ser conferidas na Revista Quatro Águas, edição 2020, que está disponível gratuitamente em sua versão online no link http://www.cbhmedioparaiba.org.br/revista/revista-quatro-aguas-2020.pdf .