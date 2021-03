Matéria publicada em 19 de março de 2021, 16:31 horas

Barra Mansa e Paraty – A companhia Destroiados vai apresentar o espetáculo teatral “BUMBA MEU MITO” a partir do dia 20 de março. O espetáculo, que mostra a transformação do Minotauro em Boi Bumbá, é um dos vencedores do edital Retomada Cultural da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro (SECECRJ). As apresentações virtuais serão nos dias 21, 23 e 30 de março, e as presenciais serão nos dias 20 de março, em Barra Mansa, e 27 de março em Paraty. A apresentações serão seguidas de uma roda de conversa.

“BUMBA MEU MITO” é a saga da grávida Catirina e seu valente Chico. Tomada pelo desejo de consumir a língua do boi de estimação do fazendeiro, Catirina obriga o esposo a roubá-lo. A morte do animal leva o casal ao desafio de ressuscitá-lo e, para isso, contam com o auxílio e chocalhos do Pajé.

Da antiguidade grega clássica, a história parte do Labirinto de Knossos na Ilha de Creta e vem atravessando o tempo até que alcance a transformação do Minotauro no tradicional Boi, do Boi Bumbá brasileiro.

As composições plástica e sonora do espetáculo incorporam elementos da cultura clássica, como as máscaras teatrais que compõem o coro grego, da cultura popular representada por chitas e bandeirolas, além do próprio corpo do boi, que situa o tempo e o espaço da cena. Além disso, tambores, chocalhos, pandeiro, violão e rabeca vão dando a cor musical de toda a representação.

Destroiados

Destroiados é composto por artistas e profissionais da Educação da Secretaria de Educação de Mesquita, onde tem realizado intenso trabalho de formação de público nas escolas do município.

BUMBA MEU MITO estreou em agosto de 2017, no Centro Cultural Mister Watkins, em Mesquita, e circulou por praças públicas da baixada fluminense no segundo semestre daquele ano. Em 2018, a peça foi apresentada no Sesc Barra Mansa. Em 2019, integrou as atividades do Museu Janete Costa, em Niterói, e participou do projeto Viradão Cultural Suburbano, com apresentações na praça do Engenhão e no Centro de Tradições Nordestinas de São Cristóvão. Em fevereiro de 2020, integrou o projeto Vitrine UERJ, no Teatro Noel Rosa.

Serviço

– Bumba meu Mito (apresentação seguida de roda de conversa)

– Dia: 20 de março, sábado

– Horário: às 11h

– Local: Jardim das Preguiças, Parque Centenário Praça da Bandeira, sem número, Centro, Barra Mansa

– Capacidade: 40 lugares, com agendamento prévio pelo link http://bit.ly/bumbameumitosantacruz

– Duração: 60 minutos

– Classificação: Livre

– Dia: 27 de março, sábado

– Horário: às 18h

– Local: Casa da Cultura de Paraty – Rua Dona Geralda, 194

– Capacidade: 45 lugares, com agendamento prévio pelo link http://bit.ly/bumbameumitoparaty

– Duração: 60 minutos

– Classificação: Livre