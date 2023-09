Confira os espetáculos teatrais deste fim de semana em Volta Redonda

Volta Redonda – O Teatro Gacemss está com três espetáculos em cartaz neste fim de semana, em Volta Redonda. Na sexta-feira (15), às 20h, é a vez da peça espírita ‘Allan Kardec, um olhar para a eternidade’. Sucesso de público nos teatros do Brasil há 17 anos, o espetáculo, com direção de Ana Rosa, já foi apresentado mais de 1.800 vezes, com mais de meio milhão de espectadores.

No sábado (16), acontece o II Festival de Esquetes Integrado, às 16h30. Apresentado pelo Coletivo de Artes MuDarTe, o evento promete encantar, inspirar e unir amantes da arte teatral de todas idades.

No domingo (17), às 11h e às 16h, a criançada vai se divertir com o espetáculo infantil ‘Barbie, uma aventura mágica no teatro’, com classificação livre.

Mais informações podem ser obtidas na Secretaria do Teatro Gacemss ou através do telefone (24) 3343-1770.