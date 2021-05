Conselho Municipal de Turismo é instituído em Itatiaia

Matéria publicada em 20 de maio de 2021, 09:07 horas

Itatiaia- Com o objetivo de proporcionar melhores ações da prefeitura junto ao turismo, o município de Itatiaia instituiu nesta semana o Conselho Municipal de Turismo(COMTUR).

A criação do COMTUR foi concluída em reunião na tarde de terça-feira, dia 18, no salão do restaurante Pizza da Villa, em Penedo, onde foi indicado como presidente do conselho o secretário municipal de turismo, Ítalo Rodrigues, e como vice-presidente, Francisco Santa Rita, presidente da Associação Pró Penedo.

Participaram do encontro secretários municipais, empresários do setor e representantes de diversas entidades e da sociedade civil. Os encontros do COMTUR se repetirão a cada segunda terça-feira de cada mês e são abertos ao público em geral.

O novo presidente propôs a criação de comissões temáticas para debater e apresentar propostas concretas para fortalecer o setor em diferentes áreas, como infraestrutura urbana, comércio, hospedagem, administração pública, conservação ambiental, segurança, comunicação, entre outros temas. Os presentes à reunião do COMTUR apresentaram sugestões de outros temas relevantes, como educação, que serão incluídas nos debates.

Os limites impostos pela pandemia de Covid-19 ao desenvolvimento do setor também foram abordados. Empresários do ramo de hospedagem questionaram a restrição a 50% de ocupação dos quartos, que, segundo os presentes, vem causando sérios prejuízos ao setor. O presidente do COMTUR se comprometeu em reivindicar a participação de um representante do setor nos debates do comitê de gestão da pandemia no município.

Participaram da reunião representantes da Mauatur, Clube Finlândia, Famei, Acetap, Pró Penedo, da ONG Isokoti, além do secretário de Ordem Pública Alcino Grassi, representantes das secretarias municipais de Obras, Turismo, Gabinete do Prefeito, Guarda Municipal e Comunicação.