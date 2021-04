Matéria publicada em 7 de abril de 2021, 13:03 horas

Barra do Piraí- Apesar da pandemia ter impedido a realização de uma cerimônia de inauguração da obra, em março deste ano foi inaugurado, na Praça Nilo Peçanha, ao redor e nas escadas do coreto central, um mosaico de porcelanato que traz figuras e épocas que fizeram parte da formação cultural de Barra do Piraí.

Pelo projeto que foi feito pelo diretor da Divisão de Eventos, da Secretaria de Turismo, Cultura e Eventos, da Prefeitura de Barra do Piraí, Marcos Siqueira, a obra é dividida em painéis, que buscam fazer um histórico local. O primeiro painel mostra as quermesses que eram realizadas ali; o segundo remete ao ato político da cidade, já que antes as principais apresentações políticas eram feitas no coreto central.

“E assim por diante, os painéis mostram o histórico de Barra do Piraí, a formação da população, com indígenas, bandeirantes, bandeiras de diversas nações, que influenciaram na criação da identidade cultural do país e da cidade”, frisa Marquinhos.

Além disso, ainda homenageiam figuras importantes como Cid de Castro, pintor contemporâneo que retratou diversas vezes Barra do Piraí em suas obras de óleo ou acrílico sobre tela. O mural também mostra o progresso da cidade com a representação da Estação Ferroviária e as rotas do entroncamento para o Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte, cada uma dessas foi representada por suas atrações turísticas principais.

“O mural é feito em mosaico, que é uma técnica milenar. Até hoje, descobrem-se em países, principalmente da Ásia, resquícios de mosaicos, essa arte é milenar por se tratar de cacos; de um jarro você fazia uma flor”, completa o artista. Marquinhos, e acrescenta que, não houve oneração nem mão de obra do município para realização do projeto e que, ainda é preciso fazer outras reformas na praça Nilo Peçanha e reforça a representatividade do coreto. “Ele é a ‘cereja do bolo’ da praça”, declara.