Cortejos circenses chegam a Resende e Angra dos Reis nos dias 18 e 19

Matéria publicada em 13 de junho de 2022, 16:01 horas

Sul Fluminense e Costa Verde – Os municípios de Resende e Angra dos Reis vão receber, nos próximos dias 18 (sábado) e 19 (domingo), os Cortejos Circenses do Projeto Caravana Carequinha, que entra em sua reta final, com o penúltimo fim de semana de apresentações.

Os artistas do Italia Robattini Circos vão se apresentar para os moradores de Resende em um caminhão trio, que vai estar, a partir das 11h, entre os Blocos 24 e 25 da Área de Lazer Parque Saúde, localizada na Rua dos Timbiras, no bairro Cidade Alegria, onde o show será realizado. Já Angra dos Reis receberá a trupe da Companhia Quintal do Circo, que fará seu espetáculo na Praça Coberta do Parque Belém (Cunhambebe), depois de percorrer algumas ruas da cidade.

O Palhaço Cherem é quem vai comandar os dois Cortejos Circenses e terá a companhia de vários outros artistas do Projeto (palhaços, malabaristas, equilibristas, pernas de pau e mágicos, entre outros). Nos mesmos dias, a partir das 18h, os espetáculos virtuais dessas Companhias, gravados no mês passado, estarão disponíveis no site https://www.caravanacarequinha.com e no canal do YouTube do Projeto Caravana Carequinha.

No fim de semana passado (11 e 12) quem se divertiu com os Cortejos Circenses foram os moradores de Cantagalo e Nova Friburgo, cidades que receberam o caminhão trio acompanhado de diversos artistas. No sábado (11), eles se juntaram à trupe do American Circus, em Cantagalo. Já no domingo (12), os artistas convidados foram recebidos pelo público de Nova Friburgo e os integrantes do Circo Viva, companhia circense local.

Cidades participantes

O Projeto Caravana Carequinha conta com a participação de Companhias Circenses de dez municípios do Estado do Rio de Janeiro: Angra dos Reis, Cantagalo, Conceição de Macabu, Duque de Caxias, Guapimirim, Nova Friburgo, Petrópolis, Resende, Rio Bonito e São Gonçalo.

Os Cortejos Circenses são uma espécie de performance ambulante, em um caminhão trio, com cada uma das companhias selecionadas, em seus municípios de origem. O cortejo promove a programação virtual, atraindo o público a assistir à programação disponível no site do Projeto e é realizado em sincronia com a publicação do conteúdo virtual.

De acordo com o cronograma, os dois últimos Cortejos Circenses programados acontecerão no dia 25 (sábado), quando a Cia. Artística Sol Sem Dó se apresentará nas ruas de Duque de Caxias, e no dia 26 (domingo), quando a Cia. Patrick o Mágico encerra a programação com o desfile na cidade de São Gonçalo.

O Projeto Caravana Carequinha, que leva este nome como homenagem a um dos palhaços mais conhecido do Brasil, com uma trajetória expressiva para a cultura popular brasileira, é uma iniciativa da Tapume Produções Artísticas, que tem o patrocínio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura e ao Esporte do Estado (Lei no 8.266/2018) e patrocínio da Enel Distribuição Rio.