Cultura esclarece os moradores de Maringá e Penedo sobre a Lei Aldir Blanc

Matéria publicada em 9 de dezembro de 2020, 12:03 horas

Itatiaia- Os Moradores da região de Maromba, Maringá e Penedo que desejarem tirar dúvidas sobre a abertura de Chamada Pública, visando a distribuição de prêmios da Lei Emergencial Aldir Blanc (Lei 14.107, de 29 de junho de 2020) estão tendo a oportunidade de fazer presencialmente na terça (08) e quarta–feira (09).

Na terça-feira, o atendimento funcionou até as 15h, onde a equipe da Superintendência de Cultura permaneceu na Sede Administrativa de Maromba e Maringá esclarecendo as dúvidas dos artistas locais. Já nesta quarta-feira, dia 09, a equipe estará na Sede Administrativa de Penedo, entre os horários das 10h às 13h. Lembrando que para ser atendido o uso de máscara de proteção é obrigatório. A sede Administrativa de Maromba e Maringá fica localizada na Travessa do Visconde s/nº – Maringá e a de Penedo, na Rua Canto Verde, s/n, Penedo.

De acordo com a Superintendência de cultura, o Edital de Chamada Pública de Itatiaia foi publicado em boletim oficial no último dia 30 de novembro e pode ser consultado através do link: (https://itatiaia.rj.gov.br/arquivos/downloads/1217/1217_30112020230220.pdf).

De acordo com o edital, podem participar pessoas físicas, maiores de 18 anos e pessoas jurídicas, que desenvolvam projetos artísticos e culturais, domiciliadas no município de Itatiaia e com atuação comprovada na área cultural, há no mínimo dois anos. As inscrições poderão ser feitas até o dia 15, pelo e-mail aldirblancitatiaia@gmail.com, tendo no assunto: INSCRIÇÃO PARA O EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA – SMC Nº 001/2020, com apresentação de documentos obrigatórios, comprovante de residência e portifólio de atividades comprovando período de atuação de pelo menos dois anos na área cultural.

Ainda segundo informações do Edital, serão selecionadas produções culturais nas linguagens artísticas de: música, literatura, artes visuais, audiovisual, dança, teatro, circo, moda, museus, cultura alimentar, expressões culturais populares (artesanato) e gestão cultural.

Serão premiadas até 13 produções culturais para Organizações Culturais (com ou sem CNPJ), 04 produções culturais para Espaços Culturais SEM sede (com ou sem CNPJ), 02 produções culturais para Espaços Culturais COM sede (com CNPJ) e 93 produções culturais para Agentes Culturais, desde que atendidas, em sua totalidade, as condições da Chamada e em respeito à ordem de classificação.

Todos os detalhes sobre a Chamada Pública, a ficha de inscrição, as premiações e as regras de participação podem ser consultados no link:https://itatiaia.rj.gov.br/arquivos/downloads/1217/1217_30112020230220.pdf