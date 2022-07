Curso de guia de turismo terá início em Itatiaia

Matéria publicada em 26 de julho de 2022, 18:00 horas

Itatiaia- A Secretaria de Trabalho, Emprego e Geração de Renda fechou uma parceria com o IFRJ (Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro) para 10 vagas para o Curso Técnico de Guia de Turismo que serão ofertadas para os moradores de Itatiaia

As inscrições para o curso poderão ser feitas do dia 27 de julho até o dia 04 de agosto, na Secretaria de Trabalho, na Avenida dos Expedicionários, nº 575, no Centro. É preciso apresentar RG, CPF e comprovante de residência.

O Curso Técnico de Guia de Turismo terá duração de 12 meses, com aulas no turno da noite e será mais uma oportunidade para qualificar jovens e adultos que estão cursando o ensino médio ou já se formaram. Para ingressar no curso, será realizada, no dia 06 de agosto, um processo seletivo com prova de conhecimentos básicos em Português e Matemática aos candidatos interessados.

– Estamos trabalhando para trazer mais oportunidade de qualificação. A princípio, com essa parceria do IFRJ, serão ofertadas 10 vagas para o curso Técnico em Guia de Turismo, mas teremos mais. É importante trazer para Itatiaia, cursos de instituições que irão capacitar de verdade nossos munícipes, gerando assim, mais emprego e qualidade de vida em nossa cidade. Essa parceria com o IFRJ, uma instituição de credibilidade e muita qualidade de ensino, é importante para nós – relatou o secretário de Trabalho, Emprego e Geração de Renda, Leonardo Coimbra.

Na segunda-feira (25), o prefeito Irineu Nogueira, esteve no campus da IFRJ, em Resende, onde as aulas serão realizadas, para assinar o termo de cooperação técnica entre a Prefeitura e o IFRJ para a realização do curso.