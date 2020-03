Curso gratuito de cerâmica será realizado na Vila Histórica de Mambucaba

Matéria publicada em 3 de março de 2020, 09:14 horas

As inscrições podem ser feitas até o dia 10 de março

Angra dos Reis – Estão abertas as inscrições para o curso “Cerâmica – modelagem e pintura”, realizado pela prefeitura de Angra dos Reis, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico/Secretaria Executiva de Cultura e Patrimônio, via Fundo Municipal de Cultural. Os interessados têm até o dia 10 de março para se inscreverem. As aulas, totalmente gratuitas, vão acontecer na Oca Tamoia, na Vila Histórica de Mambucaba, e terão início no dia 13.

O principal objetivo do curso é oferecer oportunidade de aprendizagem e uma capacitação técnica e artística em cerâmica para os mais diversos públicos, visando a introdução dos alunos no mercado de trabalho.

As aulas vão acontecer em três dias diferentes. Na terça-feira o encontro acontecerá das 14h às 16h30. Na quarta-feira, serão dois horários, das 14h às 16h30 e das 19h às 21h30. Para finalizar, na quinta-feira, as aulas acontecem das 19h às 21h30.

Estão sendo oferecidas 80 vagas, divididas entre quatro turmas de 20 alunos e 40 já foram preenchidas. Para fazer a inscrição o interessado deve ir na sede da Oca Tamoia, na Rua do Comércio, nº 548, na Vila História de Mambucaba. Caso não possa ir, a inscrição também pode ser feita pelo telefone (24) 98806-6286.