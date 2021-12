Desfile cênico ‘Parada de Natal Arte e Magia’ será realizado em Barra Mansa nesta quinta-feira

Matéria publicada em 8 de dezembro de 2021, 15:47 horas

Barra Mansa – A Prefeitura de Barra Mansa, a Fundação Cultura, e a Associação Arte e Magia apresentam a “Parada de Natal Arte e Magia”. Trata-se de um alegre e colorido desfile cênico inspirado nas comemorações de final de ano, e que visa celebrar o período natalino pelas ruas da cidade.

O evento acontecerá de forma gratuita nesta quinta-feira , dia 9, seguindo todos os protocolos sanitários. A concentração para a saída do evento será às 18h30 próximo ao supermercado Bramil e o cortejo sairá às 19h, passando pelas Avenidas Domingos Mariano e Joaquim Leite, com dispersão na Praça da Liberdade.

A presidente da Associação Cultural ARTEMAGIA e Diretora Artística do Projeto Dança & Magia, Bete Spinelli, falou sobre a oportunidade de promover juntamente com a Fundação Cultura e aproveitou para convidar a todos para o evento.

“A Parada de Natal é um sonho realizado. Por anos planejamos um evento especial como este e queremos fazê-lo na cidade onde a Associação e o Projeto Dança & Magia nasceram. Me sinto honrada de poder retribuir em forma de um lindo evento artístico, todo o apoio que a cidade nos dá. Ninguém pode perder, pois sem dúvida será lindo e emocionante”, finalizou.

Em 2021 a parada, além de trazer o personagem mais importante do natal que é a figura do Papai Noel em seu trenó puxado por suas renas, a Parada de Natal Arte e Magia terá a participação de dançarinos e atores que irão desfilar em um Cortejo Artístico, que será composto de alas coreografadas, carros antigos e banda.

Toda ação conta com a participação do projeto Dança e Magia, da Cia. Calegari, do Grupo Arte e Missão e da Banda Sinfônica de Barra Mansa.