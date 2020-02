Desfile do Bloco da Vida anima foliões na Vila Santa Cecília

Matéria publicada em 26 de fevereiro de 2020, 16:30 horas

No dia 7 de março o bloco repete o desfile

Volta Redonda – Quem passou pela Vila Santa Cecília na noite de terça-feira (25) de Carnaval para assistir o Bloco da Vida, ficou encantado com o desfile. Nem a chuva atrapalhou a alegria e a animação dos integrantes da terceira idade de Volta Redonda. Os foliões tomaram a Rua 14, esbanjaram carisma e mostraram muito samba no pé com o samba-enredo “Do Alto a Terra é Azul”, cujo tema central é o meio ambiente. No dia 7 de março, também na Vila Santa Cecília, o bloco repete o desfile.

O prefeito Samuca Silva destacou que todo o Carnaval do Bloco da Vida foi preparado com muito carinho.

– As fantasias, os carros e cada detalhe foi feito com muito cuidado para que a terceira idade fizesse bonito no desfile. Eles vão para a rua com garra e alegria e nós não poderíamos deixar de ter esse carinho e dar esse apoio a eles – disse o prefeito.

Esse ano o Bloco da Vida desfilou com mais de 600 foliões e 46 ritmistas com idade entre 50 e 90 anos. De acordo com a Guarda Municipal, pelo menos cinco mil pessoas assistiram a apresentação.

Dona Maria Aparecida Guimarães, de 62 anos, moradora do bairro Ponte Alta, fez parte da Comissão de Frente neste ano.

– Saber que vamos nos divertir e ainda conscientizar a população sobre o cuidado com o meio ambiente é sensacional. Vai chegando janeiro o coração vai acelerando – disse a passista.

Quem também fazia parte da Comissão de Frente era a dona Dolores Domingas da Rocha, de 67 anos, moradora do bairro Volta Grande III. Ela disse que sair no Bloco da Vida é reviver. “Desfilar para mim é renascer, é realizar sonhos. Quando a gente é mais nova, muitas vezes, temos desejos que não conseguimos realizar pela rotina do dia a dia. Agora, com os filhos criados, tenho mais tempo para mim. Desfilei com sorriso nos lábios”, falou a aposentada.

João Batista de Almeida, de 73 anos, morador do bairro Volta Grande, há quatro anos é Mestre Sala do Bloco da Vida.

– Saber que minha idade não me impede de ser feliz e de realizar sonhos é muito bom. Hoje é um dia de festa e alegria – afirmou, emocionado.

Para a coordenadora do Bloco da Vida, Fátima Martins, mais uma vez o desfile foi um sucesso e o objetivo foi conquistado.

– Trabalhamos o ano todo para que tudo saia perfeito. Mais uma vez eles fizeram bonito. Terceira idade, Bloco da Vida e Carnaval é um conjunto que sempre dá certo e encanta o público que assiste. É preciso dizer também que temos passistas da melhor qualidade. Foi um sucesso – comemorou a coordenadora.

Aline Ribeiro, secretária de Cultura, comentou sobre a dedicação do governo Samuca para que o bloco fosse para a rua. “Mais que um bloco de Carnaval, o Bloco da Vida é um programa de promoção de saúde, bem-estar, cultura e lazer para a melhor idade. Para isso, várias secretarias se empenham e dão a base para que o desfile seja realizado. O resultado é essa maravilha que vimos – disse a secretária.