Diário Cultural

Matéria publicada em 8 de abril de 2023, 07:33 horas

Fim de semana na região tem espetáculo infantil e show de hardcore

Sul Fluminense – O feriadão chegou e quem não foi viajar não precisa ficar triste, pois a região

está cheia de eventos rolando e há festas para todos os gostos – de uma sessão cult de cinema a um delicioso pagode de fim de tarde, passando por um show com muito heavy metal e postpunk. Programação para a garotada também não falta! Escolha sua atração favorita e divirta-se!

VOLTA REDONDA

Sábado 08/04

Festa ‘Barulhinho Bom’, com Magroteus + Jef + Acid Bitch, às 18h. Ingressos à venda.

Informações pelo whatsapp (24) 98138.4456.

Jardim Colina – Rua General Andrade Neves, 381, Colina.

Sessão de cinema com o filme ‘Entre Mulheres’, baseado no livro homônimo de Miriam Toews e inspirado em eventos reais ocorridos na Bolívia, às 18h30. Gênero: Drama. Classificação: 14 anos. Informações: (24) 3343.1770.

Teatro Gacemss – R. Gen. Oswaldo Pinto da Veiga, 315 – Vila Santa Cecília.

Show com Petriz, às 19h30. Classificação: 18 anos.

Cervejaria Paranoide – Rua Deputado Geraldo Di Biase, 666, Aterrado.

Domingo 09/04

Festa ‘Tardezinha dos Faixa’, com transmissão ao vivo do jogo Flamengo x Fluminense. Show com grupo Resenha Certa ao vivo, às 16h. Nos intervalos, DJs Jaca Love + Zoi da VG4. Classificação: 18 anos.

Volta Grande / Santo Agostinho

Rua Crew apresenta 2: MEE + xCLAVAx + Camille Claudel + Soda Cáustica. Metal, Hardcore, Metal Straight Edge, Rock Alternativo, Indie, Shoegaz, Post-Punk e Black Metal, às 17 horas.

Classificação: 18 anos.

Estúdio Borra – Av. Julio Caruso, 679, Belmonte

Apresentação do espetáculo infantil ‘A Magia do Mundo Encantado com Carol Sampaio’, inspirado nos personagens dos filmes da Disney, às 18h. Os ingressos podem ser adquiridos na secretaria do clube. Classificação: Livre. Informações pelo telefone (24) 2102.2750.

PET do Clube dos Funcionários – Rua 90, S/N, Vila Santa Cecília.

RESENDE

Sábado 08/04

Festa ‘O Melhor Open Bar doMundo’, com open de Brahma + Chevette + Copão deVodka com Energético + Catuaba + Drink Gin +Caipirinha, às 23h. Classificação: 18 anos

R6 Club Resende – Rua do Rosário, 1356, Centro.