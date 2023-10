Diário dos Famosos

“TÁ QUENTE”

♠️ Apesar de receber vários comentários negativos sobre seu rosto, o ex-BBB Eliezer garantiu que não realizou nenhum procedimento estético recente. Ele relatou a alguns jornalistas que a única coisa que fez foi retirar a barba.

♠️ André Marques, aos 44 anos, abordou sua cirurgia bariátrica de uma década atrás em seu canal de culinária no YouTube. Ele compartilhou como ganhou alguns quilos devido aos vídeos e reconheceu a necessidade de perder peso, destacando a importância de não romantizar a obesidade, como mencionado em sua entrevista ao UOL Splash.

♠️ Jojo Todynho anunciou seu retorno aos treinos após uma pausa de dois meses devido à cirurgia bariátrica. No Instagram, a cantora expressou sua empolgação para retomar os exercícios, prometendo agachar conforme as instruções de sua treinadora, Carol. Jojo compartilhou sua alegria com um look confiante e declarou seu retorno com a palavra “liberdade”.

FLOPOU!

♠️ A ex-BBB Key Alves está no centro de uma nova polêmica após o colunista Leo Dias revelar que sua suposta aquisição de uma luxuosa mansão em São Paulo era, na verdade, um aluguel. A notícia viralizou e está estampada nos principais portais de fofoca do país.

♠️ Jade Picon surpreendeu ao revelar que recebeu um fora de um rapaz durante sua recente viagem a Paris, conforme compartilhado em uma entrevista no podcast “PodDelas”. No entanto, a situação tornou-se ainda mais complicada quando ela descobriu que o homem era comprometido e, como bônus, recebeu uma resposta atravessada da namorada.

♠️ A tentativa de Jenny Miranda de sair de ‘A Fazenda 15’ finalmente foi revelada pela Record TV, porém, ela errou e tocou o sino acidentalmente, sendo contida por Jaquelline Grohalski, a fazendeira da última semana, que a acalmou e a levou para o sofá, enquanto outros participantes também notaram a situação.

VAI BOMBAR!

♠️ A banda Roupa Nova vai agitar Volta Redonda no dia 9 de dezembro com um show eletrizante em comemoração aos seus 40 anos de sucesso. A apresentação acontecerá no ginásio do Clube dos Funcionários.

♠️ O Festival de Verão Salvador anuncia a sua 23ª edição, marcada para os dias 27 e 28 de janeiro de 2024. Iza e Daniela Mercury já confirmaram presença, e o evento terá como tema “Reviva esses encontros”, após o sucesso de encontros inéditos entre artistas de diversos gêneros musicais no ano anterior.

♠️ Rodrigo Hallvys retorna aos palcos após um longo período nos bastidores. O ator de Volta Redonda estreará o espetáculo “A Última Carta” no próximo dia 20, no Teatro Universitário de Curitiba, às 20 horas.

GALERIA:

Mariana Rios tornou público seu relacionamento com João Luiz Diniz D’Avila, de 27 anos. Conhecido como Juca, ele é neto e herdeiro de Abílio Diniz, o fundador da rede de supermercados Pão de Açúcar, que é um dos homens mais ricos do país, com uma fortuna estimada em R$ 12,19 bilhões, de acordo com a Forbes.

Lulu Santos presenteou seus fãs ao compartilhar momentos de descanso e relaxamento em uma praia de Maceió. O cantor está em turnê pelo país, com shows marcados em diversos estados.

Sérgio Cruz, cirurgião plástico do Sul Fluminense, está conquistando cada vez mais visibilidade na mídia. Especializado em rinoplastia, o médico tem sido destaque em diversos portais de notícias, onde comenta procedimentos realizados por celebridades e compartilha dicas sobre cirurgias, pós-operatório, além de fornecer detalhes relevantes.

Quer enviar sugestões de pauta?

e-mail: [email protected]

Instagram: @emilianomacedo_

Whatsapp: (24) 988396835