Do Cinerama ao celular

Cineasta russo faz filme em formato vertical para ser visto em celulares

O cinema russo esta bombando. Além de escolher uma atriz para protagonizar o primeiro filme rodado realmente no espaço sideral, os russos também estão inovando no formato. O cineasta Timur Berkmanbetov acaba de concluir a produção de V2 – Fuga do inferno. Um filme de guerra rodado em formato vertical, para ser visto nas telas dos telefones celulares. E trata-se de uma produção de 10 milhões de dólares, com cenas de combates aéreos que não ficam devendo nada a filmes americanos como “Midway” e “Pearl Harbor”. E com isso o cinema percorre um círculo que vai das telas gigantes do Cinerama, nos anos de 1960 até o cinema da pandemia, feito para ser visto em casa, na telinha do telefone.

Durante o lançamento do filme, em Moscou, Berkmanbetov disse aos jornalistas que andava procurando um projeto que pudesse ser feito em meio às restrições da pandemia do Covid-19. Foi quando surgiu a ideia de um filme sobre o ás da aviação russa Mikhail Devyatayev, que combateu os alemães durante a Segunda Guerra Mundial. Guerra que é conhecida entre os russos como “a grande guerra patriótica”. O filme foi planejado para ser rodado inteiramente nos estúdios de São Petersburgo com uma equipe reduzida.

As cenas das batalhas aéreas foram feitas por computação gráfica, usando os recursos de um simulador online de combate aéreo, o “War Thunder”. O ator Pavel Priluchnyy sentava em uma réplica da cabine de um caça P-39 Airacobra nos estúdios enquanto as cenas do céu, das nuvens e dos aviões inimigos eram criadas no computador a 1200 quilômetros de distancia. Sem usar a conhecida técnica das telas verdes. O resultado ficou espetacular e pode ser visto nos trailers do filme disponíveis no Youtube.

O filme conta uma história real, que de tão incrível parece ficção. Mikhail Devyatayev entrou para a aviação soviética quando o exército alemão invadiu a União Soviética durante a Segunda Guerra Mundial. Ele foi treinado para pilotar um caça de fabricação americana, o Bell P-39 Airacobra. Um avião que fora rejeitado por ingleses e americanos devido a sua autonomia limitada. Em julho de 1944, durante os combates na Ucrânia, o P-39 do Devyatayev foi derrubado e o piloto acabou sendo capturado pelos alemães. Foi enviado para o campo de trabalhos forçados na ilha de Usedon, na Mar Báltico. Onde os alemães fabricavam os famosos mísseis V-2. O piloto russo conseguiu fugir de lá com vários companheiros, roubando um avião Heinkel 111 com seus companheiros. Devido a desnutrição chegou na Rússia pesando apenas 32 quilos, mas trouxe consigo os planos do míssil inimigo.

Tudo isso é mostrado no filme. Que seria apenas mais um filme de guerra, sobre a Segunda Guerra Mundial se não fosse o formato escolhido do diretor. V2-Fuga do inferno é o primeiro filme rodado em formato vertical, para se adaptar as telas dos telefones celulares. E com isso a sétima arte percorre um longo caminho que vai das telas panorâmicas do cinemascope e do cinerama até as telinhas minúsculas dos celulares.

Desde que foi inventado, no final do século 19, o cinema tem se modificado para se adaptar as mudanças que acontecem no mundo. Na década de 1950 os filmes já eram coloridos e tinham som estereofônico. Mas ainda usavam o formato de tela quadrada usado por pioneiros como o francês Georges Melies. Foi quando surgiu a televisão e muitos previram o fim dos cinemas. As pessoas iam ficar em casa, vendo televisão e não iriam mais ao cinema. Para atrair o público Hollywood criou a tela panorâmica do cinemascope. Com telas amplas de formato retangular. Foi um sucesso com os épicos bíblicos como Quo Vadis e Ben Hur.

Na década de 1960 as telas ficaram ainda maiores com o Cinerama. Que usava três projetores e filmes de 70 milímetros. E exibiam produções milionárias como “A conquista do oeste” e “2001: Uma odisseia no espaço”. Agora, com a pandemia do coronavírus, o cinema passou por novas mudanças e se adapta ao formato vertical das telas dos celulares. Confira as batalhas aéreas de Fuga do inferno no Youtube, em https://www.youtube.com/watch?v=Y-bFbNrkm4Q. O áudio ainda esta em russo, o que torna tudo ainda mais realista.

Jorge Luiz Calife