Documentário ‘No Caminho das Pedras’, de Marco Antonio Pereira’, será exibido no Festival Internacional de Cinema e Arquitetura

Matéria publicada em 4 de dezembro de 2020, 16:32 horas

Volta Redonda – Depois de ser o filme escolhido para abrir o 12º Festival Internacional de Filmes de Arquitetura de Seoul (Coreia do Sul), em outubro de 2020, participar dos festivais de Budapeste, Boston e Brasília e ser exibido no Canal Brasil, “No Caminho das Pedras”, do voltarredondense Marco Antonio Pereira, estará acessível para todo o Brasil, online e gratuito, neste sábado, dia 5 de dezembro, na mostra competitiva do 5º ARCHCine – Festival Internacional de Cinema e Arquitetura. A exibição será através da plataforma (www.looke.com.br/channel/archcine) e o filme ficará disponível por 24 horas.

“No Caminho das Pedras” percorre a história das famosas calçadas de pedras portuguesas, desde o seu surgimento em Lisboa, na metade do século XIX, até chegarem ao Rio de Janeiro e se eternizarem no icônico calçadão de Copacabana, criado por Burle Marx.

O documentário de Marco Antonio Pereira revela a arte dos calceteiros em Lisboa, onde tem uma escola especializada neste ofício; aborda questões urbanísticas através de entrevistas com diversos arquitetos e imagens de arquivo; a influência e presença dos mosaicos de pedras portuguesas nas artes plásticas, na fotografia, na moda e na literatura; e sua onipresença sob os pés cariocas e portugueses em locais históricos e conhecidos do público.

Participam do longa-metragem nomes como os arquitetos Luiz Fernando Janot, Washington Fajardo e Nuno Grande, o paisagista Haruyoshi Ono, o diretor de teatro Amir Haddad, o fotógrafo Bruno Veiga (autor do livro “Pedras Portuguesas”), o historiador Milton Teixeira, o estilista português Luís Buchinho e o artista plástico Waltércio Caldas.

Sobre Marco Antonio Pereira

Marco Antonio Pereira, 58 anos, divide seu tempo entre o Rio de Janeiro e Volta Redonda, onde trabalha em projetos urbanísticos. Ele é fundador e diretor da Urbano Filmes, produtora audiovisual com foco em movimentos sociais e culturais. Com mais de 25 anos de experiência em produção cultural, começou há seis anos sua carreira no cinema independente.

Dirigiu e produziu documentários no Rio de Janeiro, Portugal, Cuba, Tunísia, Uruguai e Costa Rica. Entre eles, longas-metragens como Paisagem Carioca (2013), que retrata o início do período de pacificação nas favelas cariocas e a consequente mudança na relação entre moradores e visitantes, participou de festivais como AtlanticDoc (Uruguai), IDFA (Holanda) e FACA (Lisboa); Uruguai na Vanguarda (2019), lançado nos cinemas em 2019, sobre os movimentos sociais no Uruguai que colocaram na agenda do presidente José Mujica reivindicações como a legalização da maconha, o matrimônio igualitário, o aborto e a lei de cotas para afrodescendentes, posicionando o país na vanguarda da luta pela justiça social no século XXI; e No Caminho das Pedras (2019). Além de outros três documentários que estão em fase de produção, Havana em Movimento, Tunisia – a revolução continua e A favela do Papa.

Serviço

Trailer do filme: https://vimeo.com/299805951