Duo Feito Café realiza shows para angariar fundos para a gravação de novas músicas

Matéria publicada em 23 de janeiro de 2020, 11:08 horas

Angra dos Reis – Depois de estrear no segundo semestre de 2019 o show “Cantinho do (Feito) Café”, com canções autorais e versões para clássicos e novidades do Folk, do Rock/Pop e da MPB, o Feito Café segue agendando apresentações em 2020, para angariar fundos à gravação do novo trabalho do duo.

Formado em 2014 por Hugo Oliveira (violão) e Lê Pacheco (voz), o Feito Café lançou seu último trabalho, o single “Um recado para Tito”, no final de novembro, representando o fim da primeira fase do projeto.

– “Um recado para Tito” deveria ter sido lançada junto com nosso primeiro EP, “Barbacena”. Porém, por conta de se tratar de uma versão em português para uma música em inglês, demoramos um pouco para conseguir a liberação oficial. De qualquer forma, ela já está em todas as plataformas digitais e também no YouTube, com um lindo lyric vídeo – explica a vocalista do duo, Lê Pacheco.

O ano atual promete ser movimentado para o duo. A gravação de um novo EP ou até mesmo um álbum está nos planos do Feito Café, que segue agendando shows dentro e fora da cidade.

Nesta sexta-feira, dia 24, às 19h30, o duo se apresenta na pizzaria A Bella do Pedaço, no Condomínio Porto Frade, em Angra dos Reis; no sábado, dia 25, o duo se apresenta em duas ocasiões: mais cedo, às 12h30, no Pérola Negra (Praça Zumbi dos Palmares), e à noite, às 21h, Capitão 7 Barba, na Vila Histórica de Mambucaba; no domingo, dia 26, o show será no Lighthouse Steak, no Shopping Piratas, às 14h.

– Àqueles que quiserem fechar shows do Feito Café em seus estabelecimentos, vale lembrar que ainda temos agenda aberta para o mês de janeiro. Estamos trabalhando duro para que 2020 seja um ano de músicas novas, novos parceiros e reconhecimento – declara Lê Pacheco.