Barra Mansa – A dupla Jô e Samuel se apresenta nesta quinta-feira (31), às 20 horas, no evento Quintaneja Rosa, promovido pelo grupo ‘Mulheres Incríveis Outubro Rosa’ e pela Associação Autismo e Superação (AASA). O Show acontece na Ilha Clube de Barra Mansa e toda a verba arrecada com a venda de ingressos será revertida para ajudar as intuições.

Foto: Divulgação