Dupla Noelle e Junior se apresenta dia 28 de junho no Circuito Brahma Live

Matéria publicada em 22 de junho de 2020, 15:46 horas

Volta Redonda – Se você gosta de música boa, então, anota essa dica! No próximo dia 28 de junho, a partir das 17h, o Circuito Brahma Live apresenta “Noelle e Junior cantam Carlos Colla”, com a produção musical do maestro Jean Barros.

– Estamos muito felizes e ansiosos para essa live! Preparamos junto ao nosso maestro e produtor Jean Barros, essa homenagem ao Carlos Colla! Teremos surpresas lindas. Então, fiquem ligados! – adiantaram.

Carlos Colla é compositor e emplacou vários sucessos e produziu muitos artistas, entre eles Chitãozinho e Xororó, Bruno e Marrone, e Roberto Carlos, que gravou 44 de suas composições.

“Sonho Por Sonho”, “Falando sério”, “Vidro Fumê”, “Bijuteria”, “Hoje a noite não tem luar”, “Meu disfarce”, “Solidão” e “Você Vai Ver”, são algumas de suas letras que fazem sucesso até hoje.

Serviço

A live poderá ser conferida no Canal do YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCZuNISbwkIg69JoD0qZ5Ngg)