Editora de Volta Redonda realiza Sarau na sede social do Clube dos Funcionários na Vila

Matéria publicada em 9 de agosto de 2022, 15:42 horas

Volta Redonda- A PoeArt editora (realizadora de concursos literários, livros e saraus) realizará no dia 20 de agosto, juntamente com a ALira (poesias musicadas) e com o CFCSN(Clube dos Funcionários da CSN) o Sarau ConVerso (microfone aberto).

De acordo com a organização do evento, o Sarau ConVerso reforça a possibilidade de a poesia conversar com a música e dessa conversa acontecer encontros, encantos e aprendizados. As apresentações de poesias e canções serão com obras autorais e de artistas da região sul fluminense, de preferência. A dinâmica do sarau será conduzida por Jean Carlos Gomes (poeta) e Rafael Clodomiro (músico) oportunizando assim uma conversa (bate-papo) entre os apresentadores e os convidados de cada edição do evento. Também, ocorrerá sorteio de brindes (livros e outros materiais de autores ou dos patrocinadores) para o público presente no Sarau.

O evento tem como objetivo propagar e desenvolver a cultura e arte na cidade; estimular a leitura e o aprendizado cultural; valorizar os artistas locais; incentivar o trabalho de novos talentos dentro do próprio Clube dos Funcionários e da sociedade em geral.

E entre o público alvo que o Sarau ConVerso pretende atingir estão os associados, formadores de opiniões, pessoas do segmento cultural/educacional e a comunidade em geral.

Duração e Periodicidade

A duração do evento é de duas horas. Já a intenção quanto à periodicidade das edições do Sarau é uma realização mensal, com a finalidade de se criar um costume e opção de lazer para o público em geral.

Jean Carlos Gomes é poeta, colunista (site olhovivoca.com.br), também editor da PoeArt Editora de Volta Redonda, que desde 2006 já realizou mais de 40 concursos literários de poesia de âmbito nacional, que resultam em Coletâneas/Antologias com participantes de todo o país e até do exterior, que sempre traz em suas capas renomes das letras como homenageados, já são mais de 70 livros publicados dentre outros feitos literários e méritos conquistados. É participe de instituições tais como: Conselho de Cultura de Barra Mansa, Academia Volta-redondense de Letras e Barramansense de História sendo seu vice-presidente, dentre outras atividades literárias e culturais.

Rafael Clodomiro é poeta, escritor, advogado e fundador dos projetos culturais ALira (poemas musicados) e Poerídica (movimento de poesia jurídica e criatividade no Direito). Ganhador de concursos literários como o Prêmio UFF de Literatura e o 2º Jogos Florais do Século XXI, já se apresentou em diversos eventos literários, como a Festa Literária Internacional de Paraty (Flip), Festa Literária de Porto de Galinhas (Fliporto), Festival de História (FHist) e a Feira Nordestina do Livro (Fenelivro). Atualmente preside a Comissão de Cultura da OAB/VR e é colunista na Revista “Opinião e Cultura”.

Maiores informações:

24-999793205 (Jean Carlos)