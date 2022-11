Editora de VR promove a 23ª edição do concurso Nacional de Poesias 2022 - Diário do Vale

Matéria publicada em 19 de novembro de 2022, 13:18 horas

Volta Redonda- Para a edição do livro Vozes de Aço (XXV Antologia Poética de Diversos Autores), onde um renome das letras brasileiras é homenageado, a PoeArt Editora, que atua desde 2006 na região, e já está com mais de 70 publicações, irá promover a 23ª edição do concurso Nacional de Poesias 2022.

De acordo com a editora, o prazo de inscrição é até 30 de novembro de 2022(somente pela internet).

Atuando desde 2006 na região, a PoeArt Editora de Volta Redonda, institui o livro XXV Antologia Poética de Diversos Autores 2023. Depois das bem sucedidas Antologias Poéticas de Diversos Autores, Vozes de Aço da I a XXIV, depois do sucesso da I a XIII Coletânea Século XXI, do livro Cardápio Poético, 1ª e 2ª edição, I a IX Coletânea Viagem pela Escrita. A PoeArt Editora de Volta Redonda, irá lançar o livro XXV Antologia Poética de Diversos Autores 2023.

Dentre os já homenageados por suas contribuições literário-culturais em nossos livros (ou em entrevistas), estão: Adahir Gonçalves Barbosa, Adriano Espínola, Alan Carlos Rocha, Alexei Bueno, Álvaro Alves de Faria, Antonio Carlos Secchin, Antônio

Torres, Astrid Cabral, Antonio Miranda, Anderson Braga Horta, Carolina Ramos, Clevane Pessoa, Denise Emmer, Evandro Sarmento, Flávia Savary, Flora Figueiredo, Geraldo Carneiro, Gilberto Mendonça Teles, João Almino, José Eduardo Degrazia, José Inácio Vieira de Melo, Lourdes Sarmento, Maria Braga Horta (in

memoriam), Maria José Bulhões Maldonado, Matilde Diniz Lacerda, Mauro Mota, Menulfo Nery Bezerra, Olga Savary, Oscar Niemeyer, Pedro Albeirice da Rocha, Pedro Lyra, Pedro Viana Filho, Raquel Naveira, Roseana Murray, Reinaldo Valinho Alvarez, Ruy Espinheira Filho, Rubens Jardim, Tanussi Cardoso dentre outros.

Premiação

De acordo com a organização do concurso, os cinco melhores poemas serão publicados sem qualquer ônus. Cada um dos

cinco autores premiados receberão três exemplares da obra pelos direitos autorais, diploma e a sua foto colorida no livro. Será cobrada apenas a taxa de envio dos livros pelos Correios. A partir do sexto trabalho selecionado, os autores serão convidados a participar do livro pelo sistema de cooperativismo, pois serão escolhidos trabalhos de até 50 escritores ou mais, dependendo da qualidade literária.

Sem taxa de inscrição (até três poemas)

Ao efetuar a sua inscrição, o autor estará concordando com as regras do concurso, e, se selecionado, autorizando a publicação dos trabalhos no livro XXV Antologia Poética de Diversos Autores 2023. Em caso de cópia indevida e demais crimes previstos na Lei do Direito Autoral, será responsabilizado judicialmente.

Tema e apresentação

O tema é livre. Cada autor poderá inscrever de um a três poemas (versos livres ou poema com forma fixa), cada um em uma página, inéditos ou não, máximo de até 20 versos cada, fonte Times New Roman, corpo 12 e foto de rosto em jpg – imagem com alta qualidade. Não é necessário pseudônimo. Muita atenção na hora de enviar seu texto: já envie revisado para não termos futuros questionamentos. Enviar em doc. anexo contendo os trabalhos e os seguintes dados: nome completo, nº do RG, nome do concurso, títulos dos trabalhos, endereço completo, dados biográficos (no máximo dez linhas), telefone e e-mail.

As obras que chegarem sem esses dados não serão consideradas inscritas. Todos os trabalhos enviados (selecionados ou não) serão incinerados, após a divulgação do resultado.

Forma de inscrição

As obras deverão ser enviadas pela internet para: [email protected]

Jean Carlos Gomes / organizador e editor / organização e realização: PoeArt Editora de Volta Redonda / telefone e WhatsApp (24) 99979-3205.

Apoiadores: Câmara Municipal de VR, Academias Volta-redondense de Letras e Barramansense de História, Evangélica de Letras do Brasil, Costelas Felinas Livros Artesanais, IEV – Instituto de Estudos Valeparaibanos, Val Lourenço – Cabelo e Corpo, Vitor Contabilidade a imprensa falada e escrita e redes sociais.