Em nova etapa, programa de capacitação para gestão do turismo é mantido no estado

Matéria publicada em 24 de outubro de 2021, 10:50 horas

Rio- O Programa de Excelência em Capacitação para a Gestão do Turismo Fluminense desenvolvido pela Secretaria de Estado de Turismo, juntamente com a Companhia de Turismo do Estado do Rio de Janeiro (TurisRio) e a Escola de Contas e Gestão do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RJ) será mantido e entrará numa nova fase. Desta vez, o foco são os “Workshops de Apoio à Elaboração/Revisão de Planos Municipais de Turismo”.

Gustavo Tutuca, secretário de Estado de Turismo, destacou a importância do tema proposto nesta fase da capacitação.

– Acredito que o Rio de Janeiro será o grande protagonista da retomada do turismo. Por isso, temos trabalhado para oferecer, desde 2019, essa capacitação em parceria com o Tribunal de Contas do Estado. O Plano Municipal de Turismo é um instrumento básico e de extrema importância para nortear as ações a serem desenvolvidas pelos municípios. Tenho certeza de que o suporte que será dado durante os workshops será fundamental para o desenvolvimento do setor.

A programação da capacitação conta com um roteiro para a elaboração do Plano Municipal do Turismo, onde serão aprofundadas informações importantes, como, por exemplo, a estruturação do documento, o processo de construção e a validação. Serão debatidos também tópicos fundamentais para a realização de um diagnóstico turístico, como preparar o relatório analítico da oferta turística, estudo da demanda turística e construção e análise da matriz SWOT, entre outros temas.

Os workshops têm como público-alvo os dirigentes e servidores municipais de turismo e de órgãos afins, representantes dos conselhos municipais de turismo, de instâncias de governança regionais de turismo e lideranças locais. As inscrições, gratuitas, podem ser feitas até este domingo, dia 24 de outubro, ou até as vagas se completarem no link https://bit.ly/3lVcWIK .

Os encontros serão virtuais, realizados às terças-feiras, das 10h às 12h30, de 26/10 a 14/12, pela plataforma Zoom. Aqueles que obtiverem frequência mínima de 80% nos encontros receberão certificado de conclusão.

Os “Workshops de Apoio à Elaboração/Revisão de Planos Municipais de Turismo” contam com a parceria da Universidade Federal Fluminense (UFF), Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio) e Sebrae-RJ.