Empresário de Volta Redonda discute eventos para a região

Matéria publicada em 12 de novembro de 2021, 10:57 horas

Volta Redonda – O empresário Oswaldo Miranda do Nascimento esteve reunido no Rio com gestores da área de saúde e de entretenimento para trazer eventos para o Sul do Estado. Ele acredita que, com o controle da pandemia, a região vai oferecer ótimas condições para eventos nos setores de saúde e sustentabilidade.

O Diretor de Relacionamento do Brasil Convention & Visitors Bureau, Paulo Senise, já acertou sua vista ao Sul do Estado para fechar um calendário de eventos, bem como a construção de novos espaços de lazer e negócios na região.