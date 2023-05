‘Encanto – A Família Madrigal’ é atração do Gacemss neste sábado

Matéria publicada em 25 de maio de 2023, 15:00 horas

Volta Redonda – O espetáculo ‘Encanto – A Família Madrigal’ é a atração deste sábado (27), às 16 horas, no Teatro Gacemss, em Volta Redonda.

Voltada para toda a família, a peça conta a história dos Madrigal, uma família extraordinária que vive escondida em uma casa mágica nas montanhas da Colômbia, em um lugar maravilhoso como Encanto.

A magia deste Encanto abençoou todos os meninos e meninas da família com um dom único, desde super força até o poder de curar. Todos, exceto Mirabel.

Mas quando descobre que a magia que cerca Encanto está em perigo, Mirabel decide que ela, a única Madrigal sem poderes mágicos, pode ser a última esperança de sua família e parte em uma aventura própria para salvar a todos. A classificação indicativa é livre e os ingressos estão à venda na secretaria do teatro no site Ingresso Digital. Informações pelo telefone (24) 3347.1330.