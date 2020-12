Encerram hoje inscrições para editais da Lei Aldir Blanc em Pinheiral

Matéria publicada em 10 de dezembro de 2020, 17:00 horas

Pinheiral– As inscrições para os 16 editais da Lei Aldir Blanc se encerram nesta quinta-feira, dia 10 no município. O candidato deve fazer sua inscrição pelo link: linktr.ee/aldirblancpinheiral.

A Lei Aldir Blanc é responsável por destinar recursos diretos do Fundo Nacional de Cultura aos estados e municípios para utilização e fomento da cultura local com início de pagamento em 18 de dezembro. Outras informações com a Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo pelo número: (24) 3356-6744 ramal 224.

Confira os editais

Edital nº 01/2020 – Prêmio Cultura Pinheiral

Artistas plásticos

Pintores

Artesãos

Músicos

Escritores

Mestres de Folia de reis

Iniciativas Culturais (Blocos de embalo, entidades religiosas culturais com trabalhos já feitos em nossa cidade nos últimos dois anos).

Edital nº 02/2020 – Prêmio Pinheiral Live Festival 2

Músicos

DJ’s

Edital nº 03/2020 – Prêmio Roda de Rima e Cultura Hip Hop

Coletivo de roda de rima

Edital nº 04/2020 – Prêmio Pinheiral Terra do Axé

Coletivos/bandas de axé

Edital nº 05/2020 – Prêmio Meu Samba

Coletivos/Grupo de samba

Edital nº 06/2020 – Prêmio Manifestações Culturais Tradicionais

Jongo

Capoeira

Folias de reis

Danças e Apresentações de Religiões de Matrizes Africanas

Edital nº 07/2020 – Prêmio Multiplicadores Culturais

Brincantes, Atores, Palhaços

Artesãos(as)

Bordadeiras

Doceiros(as)

Cozinheiros(as)

Maquiadores(as)

Arte Educadores(as)

Edital nº 08/2020 – Concurso Literário Municipal – Poesia

Escritores (as)

Poetas (isas)

Outros interessados

Edital nº 09/2020 – Concurso Logo do Conselho de Cultura

Desenhistas

Designers Gráficos

Cartunistas

Outros interessados

Edital nº 10/2020 – Curta Pinheiral

Cineastas

Cinegrafistas

Roteiristas

Editores de imagem e som

Outros interessados

Edital nº 11/2020 – Trailer Pinheiral

Cineastas

Cinegrafistas

Roteiristas

Editores de imagem e som

Outros interessados

Edital nº 12/2020 – Produção de Obras Inéditas – Festival Carlinhos Pantera de Música

Compositores

Outros interessados

Edital nº 13/2020 – Concurso de Fotografia

Fotógrafos

Outros interessados

Edital nº 14/2020 – Criação de Projetos Culturais

Produtores Culturais

Outros interessados

Edital nº 15/2020 – Prêmio Contadores de história

Contadores de Histórias

Edital nº 16/2020 – Cultura nos Bairros

Músicos/Grupos/Bandas

Artesãos

Artistas Plásticos

Entidades/Coletivos (apresentações Culturais: roda de rima, jongo, coral, capoeira, folia de reis, danças de religiões de matrizes africanas).