Encontro de Teatro de Rua de Angra será em formato digital

Matéria publicada em 28 de maio de 2021, 13:16 horas

Angra dos Reis- Acontece neste final de semana o 18º Encontro Nacional de Teatro de Rua de Angra dos Reis – ‘ENTRAR 2021’.

Realizado por meio da Lei Federal Aldir Blanc, disponibilizada via Fundo Municipal de Cultura, e viabilizado pela Secretaria Executiva de Cultura e Patrimônio, o evento este ano acontecerá no formato digital, com exibições dos espetáculos no Youtube, Instagram e Facebook do Grupo Cutucurim, organizador do Encontro.

– O Encontro Nacional de Teatro de Rua é um sopro de esperança e de resistência em tempos tão difíceis. É a valorização dos coletivos culturais, uma ação de sobrevivência para os artistas e para suas produções através da manutenção da magia do Teatro – afirmou Márcia Small Brasil, presidente do Grupo Cutucurim e curadora artística do evento.

Serão ao todo 15 espetáculos a serem exibidos de hoje, dia 28, até domingo, dia 30. As gravações das peças e performances teatrais aconteceram ao longo de quatro dias, no mês passado, tendo como cenários a Enseada da Vila Velha, a Praia da Piedade, na Ilha da Gipoia, e o Convento São Bernardino de Sena. Devido à pandemia, não houve presença de público e todos os protocolos de segurança foram respeitados.

– É muito importante salientar que com os recursos da Lei Federal Aldir Blanc, disponibilizados através do Fundo Municipal de Cultura de Angra dos Reis, está sendo possível democratizar a produção cultural em todo município, apontando novos caminhos e dando sustentabilidade para que todos os fazedores de cultura locais possam superar esse momento, construindo uma cidade mais justa através das artes – destacou Fabio Campos, produtor geral do evento.

O Encontro Nacional de Teatro de Rua é um evento tradicional, realizado pelo Grupo Teatral Cutucurim desde 1990 pelas ruas, praças e praias de Angra dos Reis. Em seus mais de 30 anos de existência já contou a participação de quatro mil artistas e 300 grupos em 280 espetáculos e performances teatrais vindos de todo o Brasil.

– Vivemos um momento atípico, mas temos desenvolvido em Angra muitas atividades culturais graças ao Fundo Municipal de Cultura. O Encontro de Teatro de Rua é um evento tradicional e ajuda a engrandecer a cena cultural da cidade – frisou o secretário-executivo de Cultura e Patrimônio, Andrei Lara.