Encontro Folias é adiado mais uma vez em Valença

Matéria publicada em 5 de janeiro de 2022, 16:49 horas

Valença- No dia 06 de janeiro, quinta-feira é comemora-se o Dia de Reis, uma das maiores festas populares de Valença, que emociona e mostra a religiosidade e a cultura da Folia de Reis.

A cidade sempre esteve em festa nesse dia, reunindo milhares de pessoas para assistir aos encontros de Folia de Reis.

Mas, seguindo as recomendações da OMS e dos Decretos Municipais, a Associação dos Grupos de Folia de Reis de Valença – AGFORV, através de seu Presidente Claudinei de Paula (Kaká da Biquinha), junto com os associados usando do bom senso e responsabilidade, resolveram cancelar mais uma vez as jornadas de bandeira.

Seguindo as normas de segurança, ficou agendado que no próximo (6/1), às 19 horas, somente será realizada na Igreja de Nossa Senhora da Glória, uma missa com a presença das Bandeiras.

“É importante preservar essa manifestação popular, que emociona e mostra a religiosidade e a cultura da Folia de Reis em nossa cidade. Devido a Pandemia do Coronavírus e a preocupação com a nova variante Ômicron do SARS-CoV-2, é necessário continuarmos com as normas de segurança, e não realizar o famoso Encontro de Folias, mas com a benção de DEUS, estaremos no próximo ano realizando uma grande Festa de Santo Reis”, comentou o Prefeito Fernandinho Graça.