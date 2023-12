Escola das Artes de Resende realiza apresentações musicais nos dias 12 e 14 de dezembro

Resende – O Porão das Artes, em Resende, vai receber duas apresentações musicais com alunos da Escola das Artes Maestro Vicente Aniceto Senna nesta terça e quinta-feira, dias 12 e 14 de dezembro. Os shows fazem parte do cronograma de encerramento das atividades pelo ano letivo de 2023. Ambas serão realizadas às 19h, no espaço localizado na parte térrea do Museu de Arte Moderna de Resende. A entrada é gratuita.

No dia 12, o show será com as crianças que, durante todo o ano letivo de 2023, se empenharam no aprendizado de instrumentos e técnica vocal. No dia 14 será a vez dos adolescentes e adultos. A Escola das Artes oferece gratuitamente cursos livres de violão, teclado, canto coral, musicalização infantil (flauta doce), técnica vocal, guitarra e baixo. No início do próximo ano serão abertas novas vagas.

Segundo o presidente da Casa da Cultura Macedo Miranda, Thiago Zaidan, as apresentações de final de ano da Escola das Artes tem como objetivo mostrar para amigos, familiares e o público em geral, o processo de aprendizado dos alunos.

– É um momento de congraçamento, onde os alunos colocam em prática tudo o que aprenderam durante o curso, coroando todo o trabalho e dedicação com uma bela apresentação para o público. Aproveito a oportunidade para agradecer o empenho de todos os professores e a direção da escola por tornar possível o sonho de tantos estudantes – disse Zaidan.

A Escola das Artes Maestro Vicente Aniceto Senna é administrada pela Prefeitura de Resende, através da Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda.