Escritor de Barra do Piraí lança livro voltado para o público infantil

Matéria publicada em 4 de julho de 2021, 14:53 horas

Barra do Piraí- Residindo atualmente em sua terra natal, Estrela Dalva, em Minas Gerais, para onde retornou após merecida aposentadoria, depois de morar grande parte de sua vida em Barra do Piraí, o escritor Paulo Marcelo Ribeiro de Araújo está lançando um novo livro, “Filhos da Pulga”, especialmente voltado para o público infanto-juvenil.

A obra é uma história bastante original, segundo o autor aguardada por muitos admiradores de suas obras.

O livro conta a história de dois irmãos Pulgos que foram separados pelo destino: um foi morar em Estrela Dalva, o outro em Barra do Piraí. Os irmãos conversam através de um “smartpulga” sobre suas aventuras e problemas, e sobre os muitos eventos positivos que acontecem em suas vidas.

Uma divertida história para todas as idades!

Sobre o autor

Professor com formação universitária de Biólogo, sua carreira profissional vem desde criança, quando teve seus dons artísticos manifestados em seu ser, especialmente na Literatura, Música, Artes Cênicas e Plásticas, e Artesanato em geral.

Aos onze anos venceu seu primeiro concurso de trovas promovido pelo “Café Câmara”, em sua cidade natal, Estrela Dalva.

Ainda na infância escreveu seus dois primeiros livros, “Sonho de criança”, e “Baile da Passarada”. Este último pela sua perseverança, só foi publicado mais tarde, em 2016, pela “Chiado Editora”, de Lisboa, Portugal.

Várias poesias autorais foram selecionadas e publicadas pela Câmara Brasileira de Jovens Escritores, com sede no Rio de Janeiro, e a nível de todo o Brasil.

Esta entidade outorgou à Paulo Marcelo, o título de “Autor de Qualidade Literária”. Tem muitos livros, poesias e diversos textos publicados. É um dos fundadores da “Academia dos Escritores de Barra do Piraí”, (cidade onde morou grande parte de sua vida), é o fundador do “Sarau Cultural Barrense”, e trovador premiado diversas vezes em várias cidades do país pela (UBT) União Brasileira de Trovadores, com sede em São Paulo, SP. de cuja entidade faz parte.

É o autor do Hino Oficial da Cidade de Pinheiral, RJ., e de Estrela Dalva, MG.

*Reservas:

(24) 99955-1437

Email: [email protected]