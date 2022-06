Escritor de Barra Mansa fala sobre a existência de uma cidade perdida no meio da floresta amazônica

Matéria publicada em 19 de junho de 2022, 13:12 horas

Barra Mansa- O escritor e pesquisador de Barra Mansa, Luan Pascoal, em busca de novas descobertas para incluir em seu terceiro volume da obra ‘Eram os Anjos Falsos Deuses?’, acabou descobrindo novos detalhes sobre a existência de uma civilização perdida na Amazônia.

“Muitos afirmam ser verídico e outros que é fake devido a reputação dos envolvidos. Mas acredito ser real devido ao que estudei sobre a tradição oral de algumas tribos que relatam a mesma cidade”, destacou.

Segundo Luan, muito se tem falado nos jornais e nas redes sociais sobre a recém descoberta cidade perdida da Amazônia, porém, não há nada de novo nisso! Já faz vinte anos que começaram a descobrir diversos sítios arqueológicos como, assentamentos, ruínas, cemitérios, petróglifos, geóglifos, formações vegetais com linhas perfeitas de 90 graus e até pirâmides no meio da selva amazônica, e muito mais tempo era se falado entre as tribos através da tradição oral, mas somente agora, devido as imagens do dispositivo LIDAR, que mostraram áreas de difícil acesso é que se popularizaram as descobertas, ao qual, sobre a cidade, vem se notificando ser maior que São Paulo.

– Na época quando conversei com os Auynnawá ou em particular com Kaxinawá da fronteira do Acre com Amazônia e com tribos do Alto Xingo da fronteira do Mato Grosso com Amazônia, pedindo informações para acrescentar em meu livro, ‘Eram os Anjos Falsos Deuses?’, obtive a informação de que muitos desses lugares são tidos entre os indígenas como sagrados. Muitas dessas construções, apesar de saberem da existência, só eram permitidos pelo Cacique de irem até lá, após atingirem uma determinada idade adulta, como exemplo a “ÓCA GIGANTE DE PEDRA”, o que subentendi como uma pirâmide. RATANABÁ, Akakor, Akajin, Paititi, Cidade Z, El Dorado, cada tribo a chama por um nome, mas isso não importa, e sim é que é um fato assustador devido a idade e proporção que tem essas construções – destacou.

De acordo com o escritor de Barra Mansa, nenhuma tribo foi até lá e cavou túneis abaixo das raízes das árvores para se fazer essas construções, como afirmaram com o intuito de insinuar que as construções são recentes, e sim que foram construídas em uma época primitiva e ancestral, onde a Amazônia era desprovida da densa vegetação que possui hoje, ou seja, foram projetadas, planejadas, organizadas e finalizadas em uma época bem remota.

– O Coronel Percy Fawcett, antes de desaparecer na Amazônia, foi tratado como louco por insistir na busca e existência dessa cidade a mais de um século atrás. E agora justamente nas coordenadas que ele propôs, ela é realmente encontrada. E agora encontrada, atraiu a atenção de outros países, sendo que uma vez em solo brasileiro deveria ser tratada como um patrimônio e descoberta legítima do país e não ser dividido com estrangeiros como se reparte um bolo – alertou o escritor Luan.