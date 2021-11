Escritor de Volta Redonda lançará livro de poesias no Clube Foto Filatélico

Matéria publicada em 16 de novembro de 2021, 15:35 horas

Volta Redonda- O poeta e editor Jean Carlos Gomes, de Volta Redonda, estará lançando no dia 27 deste mês, mais uma obra de sua autoria, o livro ‘Poemas(quase)guardados e Poemas a gosto’. O lançamento do livro ocorrerá no clube Foto Filatélico, localizado na Rua dezenove, nº 21, Vila Santa Cecília.

Com um título diferente para um livro de poesias, porém objetivo, ou melhor, sugestivo, segundo explica o próprio autor. “A obra descreve com maestria, o cotidiano, os lugares, as pessoas, seus costumes, as utopias, as frustrações, as realizações, os encontros, os desencontros, os encantos e os desencantos que temos nas veredas dessa nossa vida recheada de tantos acasos”, afirmou.

De acordo com o autor, o livro foi preparado, temperado com um toque Especial de humildade e simplicidade, curtido no sereno e nas entrelinhas do Tempo, tornando-se um delicioso Cardápio, mais completo e mais seleto. “Vamos dizer: segundo tomo com duas partes, I e II, de receitas sempre novas, sem nunca perder a essência e o frescor dos pratos tradicionais que já conhecemos”, explica.

Jean Carlos Gomes

Jean Carlos Gomes nasceu em Volta Redonda onde mora e trabalha. Em 1998 lançou o seu primeiro livro Bolas de Sabão – sonetos e poemas, em parceria com Pedro Viana Filho, premiado escritor de saudosa memória. É poeta, editor e pertence a várias instituições, tais como Academia Barramansense de História (desde 2008, atual vice-presidente), Volta-redondense de Letras (desde 2015). Já recebeu inúmeras distinções pelos seus méritos culturais e sociais: da Câmara de Volta Redonda, Câmara de Barra Mansa, ALERJ, Câmara Federal (2012 – discurso pelo seu trabalho literário de abrangência nacional), ABL, ANE, UBE, CONINTER e FEBACLA. Em 2008 lançou com grande sucesso o seu primeiro livro solo de poesia, intitulado Cardápio Poético no auditório da Câmara Municipal, que tem a segunda edição patrocinada pela Lei de Incentivo à Cultura de Volta Redonda em 2012. Milita na Comunicação desde 2002 sendo lançado como colunista social/cultural na revista Volta Cultural.

É colunista de um Site em Volta Redonda desde 2013. Foi agraciado pela Câmara Municipal de Volta Redonda com o Diploma e a Medalha de Mérito Legislativo jornalista Dicler Simões pelo seu Conjunto de Obra Literária em 2016.

Em 2020 apesar da pandemia, a PoeArt editou 15 livros, maior recorde anual.

Entre alguns títulos publicados, destaque para as edições do Canto a minha cidade – homenagem a Volta Redonda – poesias e fotografias (prefácio de Alexei Bueno e orelhas de Ruy Espinheira Filho. A obra também foi tema de trabalho em faculdade) e Canto a minha cidade – homenagem a Barra Mansa – poesias e fotografias (introdução de Nikson Salem, posfácio de Diego Amaro de Almeida e orelhas do saudoso jornalista Vicente Melo, parceiro incondicional de nossas publicações).

O livro

Poemas (quase) guardados & Poemas a gosto. A Obra foi contemplada pela Lei Aldir Blanc do Governo Federal e é uma realização da PoeArt editora de Volta Redonda que desde 2006 já editou mais de 70 livros. Têm 200 páginas, prefácio do jornalista/poeta Álvaro Alves de Faria, introdução do professor/poeta Juliano Carrupt do Nascimento, comentários dos notáveis escritores: Anderson Braga Horta, Clevane Pessoa de Araújo, José Huguenin, Selmo Vasconcelos, Silvério da Costa, Flora Figueiredo, Antônio Torres e Antônio Carlos Secchin (contracapa) da Academia Brasileira de Letras e Pedro Albeirice da Rocha (orelhas). No final, fotos coloridas de renomes inesquecíveis que marcaram as letras na região e importantes nomes das letras brasileiras, fazendo assim um documento histórico literário para os anais de nossa história literária.