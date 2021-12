Escritor Jean Carlos Gomes realiza tarde de autógrafos na Vila Santa Cecília

Matéria publicada em 3 de dezembro de 2021, 14:00 horas

Volta Redonda- Na tarde desta sexta-feira, dia 3, o poeta e editor Jean Carlos Gomes, de Volta Redonda, estará realizando uma sessão de autógrafos na biblioteca Raul de Leoni, Vila Santa Cecília, entre os horários das 13h às 17h.

No dia 27 de novembro o escritor e poeta lançou no clube Foto Filatélico a sua mais recente obra, o livro ‘Poemas(quase)guardados e Poemas a gosto’, onde o autor descreve com maestria, o cotidiano, os lugares, as pessoas, seus costumes, as utopias, as frustrações, as realizações, os encontros, os desencontros, os encantos e os desencantos que todos tem nas veredas dessa vida recheada de tantos acasos.

De acordo com o autor, o livro foi preparado, temperado com um toque Especial de humildade e simplicidade, curtido no sereno e nas entrelinhas do Tempo, tornando-se um delicioso Cardápio, mais completo e mais seleto.

Já no dia 11 de dezembro, no sábado, no horário de 10 às 15h, o autor estará realizando uma sessão de autógrafos na biblioteca Adelaide Franco, no Palácio Barão de Guapy, em Barra Mansa.