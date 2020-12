Escritora de Conservatória lança romance futurista sobre IA

Matéria publicada em 17 de dezembro de 2020, 17:56 horas

Valença – A jornalista e escritora Deolinda Saraiva, conhecida como Deo, carioca que adotou Conservatória há mais de 20 anos, lançou, no início de dezembro, o livro “O homem translúcido – No tempo da Inteligência Artificial”, romance que conta a história de um amor virtual e mostra como poderá ser a sociedade sob o domínio da IA em um futuro próximo.

O livro narra a trajetória de uma jovem engenheira de algoritmo, Norah, brasileira de origem muçulmana, que cria um holograma em realidade aumentada para ser seu companheiro. Ele recebe o nome de Ali, é projetado com os dados islâmicos de Norah e evolui em inteligência e amor por ela. Eles se apaixonam, mas a criatura desenvolve sentimentos humanos, como sensualidade, egoísmo, ciúmes, e quer dominar sua criadora.

– O envolvimento dos dois é uma metáfora para as relações que as pessoas têm hoje com seus apetrechos tecnológicos. Mostra o domínio da máquina sobre o ser humano. Tem de ler até o final para saber quem sairá dominante nessa história – revela Deo Saraiva.

O romance mostra a vida dos personagens entre os anos 2.034 e 2.037, após duas pandemias que dizimaram um quarto da população mundial. Ele projeta um futuro onde as máquinas de IA substituem atividades antes feitas pelo homem em várias áreas, como medicina, jornalismo, engenharia, em meio a drones autônomos para transporte de passageiros, controle de natalidade, criptomoedas e diversas outras formas de controle pela IA criadas pela imaginação da autora.

O prefácio é assinado pelo neurocirurgião, especialista em Física Quântica e Pesquisador da Consciência Francisco Di Biase, que tem 26 livros publicados, dos quais quatro nos EUA, que classificou o livro como uma “pérola de ficção”.

Sobre a autora

Como jornalista, Deo Saraiva trabalhou nos veículos Correio Braziliense, Folha de S. Paulo e Veja e foi produtora de jornais para a CSN, entre outras empresas. É autora das obras “A Casa de 365 Janelas”, romance histórico ficcional sobre uma fazenda de reprodução de escravos no Vale do Café; “Depois das Estações”, autobiografia; e “Histórias que nem sempre as mães contam”, de contos sobre mães engraçadas, infiéis, sofridas ou transgressoras.

Serviço

Seu quarto livro “O homem translúcido – No tempo da Inteligência Artificial” tem 264 páginas e custa R$ 50. É uma produção independente e está disponível no site da autora (www.deosaraiva.com.br) e no site (www.altadena.loja2.com.br).

Deo Saraiva também atende no WhatsApp (24) 99983-5829