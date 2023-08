Escritora lança ‘ O Poder de uma vida equilibrada’ em Volta Redonda

Volta Redonda – A escritora Patrícia Castro, também conhecida como Paty Lee, lança no dia 1º de setembro, às 18h30, seu mais novo livro ‘O Poder de uma vida equilibrada’. O evento será realizado na Biblioteca Municipal Raul de Leoni, em Volta Redonda.

Paty, que além de psicopedagoga e neuropsicopedagoga é professora, missionária e palestrante, diz que sua obra visa a ajudar os leitores a lidar com as adversidades, mas que a maior beneficiada durante a redação do livro foi ela mesma.

“Ao escrever este livro, aproveitei para me analisar, me organizar, me motivar e também ajudar, motivando as pessoas para que busquem as forças que têm dentro de si e mostrar que podem se enxergar, ver e rever seus comportamentos e se reerguer quantas vezes forem necessárias”, conta a escritora, acrescentando que em ‘O Poder de uma vida equilibrada’, os leitores vão encontrar depoimentos de pessoas que ela ajudou atuando na área da pedagogia.