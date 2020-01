Espaço Cultural Verá Mirim será aberto no Centro de Angra dos Reis

Matéria publicada em 31 de janeiro de 2020, 14:25 horas

A inauguração acontecerá na próxima terça-feira, dia 4, na Estação Santa Luzia

Angra dos Reis – Com o intuito de promover a cultura guarani, seus costumes e tradições, a prefeitura de Angra, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania, em parceria com a Associação Indígena do Bracuí (Acibra), vai inaugurar na próxima terça-feira (4), às 10h, ao lado da Estação Santa Luzia, no Centro da cidade, o Espaço Cultural Verá Mirim.

O local será destinado à divulgação e venda do artesanato genuíno e autêntico confeccionado pela população tradicional indígena, que precisa ser valorizada por todos. Além disso, em dias de maior circulação de turistas, acontecerão no espaço apresentações do coral infantil e grupos de dança indígena, para divulgar este tesouro cultural existente na cidade.

Vale ressaltar que a Secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção de Cidadania, através do Cras do Bracuí, vem atendendo sistematicamente a comunidade indígena Guarani, cuja uma das principais demandas é a geração de renda e o Espaço Cultural Verá Mirim vem ao encontro deste anseio.