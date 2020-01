Espaço das Artes Zélia Arbex recebe exposição com elementos naturais

Matéria publicada em 19 de janeiro de 2020, 11:10 horas

Mostra ‘Antônio Geraldo 60 Anos – Técnicas’ fica aberta para visitação até dia 31 de janeiro

Volta Redonda – O Espaço das Artes Zélia Arbex, na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda, iniciou suas atividades em 2020 com a exposição “Antônio Geraldo 60 Anos – Técnicas”, do artista plástico que dá nome à exposição. O trabalho faz parte da série de exposições originadas pelo edital de ocupação artística da Secretaria Municipal de Cultura (SMC).

– Os artistas da região têm, através do edital de ocupação, uma forma democrática para exporem seus trabalhos. Nosso objetivo é dar oportunidade a eles, além de oferecer cultura com qualidade e gratuita – afirmou o prefeito Samuca Silva.

Com o edital de ocupação artística, a programação da galeria Zélia Arbex tem um cronograma de exposições mensais já definidas até outubro deste ano.

No trabalho do artista plástico Antônio Geraldo, o público poderá conferir obras nas quais o autor utilizou três maneiras de pigmentar com elementos naturais.

– Ao longo desses 27 anos de carreira artística, fui conhecendo novos elementos, além das terras, minérios. Desenvolvi novos métodos, passeando pelos ferros nas oxidações, aperfeiçoei-me usando o fogo e evolui para a técnica dos trabalhos com o mato queimado – explicou Antônio Geraldo.

Segundo ele, são 35 trabalhos onde mostra três técnicas que desenvolveu nesses 27 anos de pesquisa com esses materiais.

– As terras e minério vieram de uma mina de fero em Itabirito (MG). As oxidações consigo com materiais diversos. As cinzas são obtidas de vegetais. Fiz um espelho d´agua (250 x 180 cm x 5cm) onde mostro a técnica de oxidação. Também tem uma placa imantada para interatividade com o material – detalha o artista.

Ele ressalta que a ideia das cinzas veio com uma dessas queimadas que acontecem todos os anos e cai muita fuligem.

– Peguei uma percebendo que não era tão frágil. Foram dois anos com essa ideia até colocar em prática, que é como decalcar a fuligem sobre um suporte usando verniz acrílico a base de água pulverizando – finaliza.

Serviço

A exposição ‘Antônio Geraldo 60 Anos – Técnicas’ ficará aberta para visitação até o dia 31 de janeiro, de segunda a sexta-feira, das 10h às 18h. O Espaço das Artes Zélia Arbex fica na Rua 14, na Vila Santa Cecília.