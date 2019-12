Espaço Zélia Arbex recebe exposição ‘Necessidade da Alma’

Matéria publicada em 31 de dezembro de 2019, 10:00 horas

Trabalho é o primeiro de uma série mensal que a galeria vai expor após edital de ocupação artística da Secretaria de Cultura

Volta Redonda – O Espaço das Artes Zélia Arbex, na Vila Santa Cecília, está recebendo a primeira exposição originada pelo edital de ocupação promovido pela Secretaria de Cultura de Volta Redonda (SMC). A mostra “Necessidade da Alma”, do artista plástico Sebastião Mariano Filho, fica em cartaz até o dia 5 de janeiro de 2020.

– A realização do edital tornou democrático o uso do Zélia Arbex e dá chance aos artistas da região de mostrarem seus trabalhos e valorizar esses profissionais. Já a população ganha com cultura gratuita e de qualidade – ressaltou o prefeito Samuca Silva.

Estão expostos 53 quadros do artista plástico, a maioria de obras inéditas. Para Sebastião Mariano Filho, a exposição é uma forma de expressar um sentimento próprio. “É um jeito de ver e sentir esse mundo de cores e magia, sendo assim, ele vem do profundo da alma. Graças a Deus, o público sente satisfação com aquilo que a minha alma transmite, o entusiasmo e alegria das pessoas ao ver meus trabalhos”, contou Sebastião, que pinta desde os nove anos e elogiou o Espaço Zélia Arbex, citando a luz e a localização como características importantes para o sucesso da exposição.

Com o edital de ocupação artística, realizado pela Secretaria de Cultura, a programação da galeria Zélia Arbex tem um cronograma de exposições mensais já definidas, de dezembro de 2019 até outubro de 2020, com artistas que possuem trabalhos autorais.

O Espaço das Artes Zélia Arbex ficará aberto ao público entre os dias 2 e 5 de janeiro de 2020 das 10h às 14h. Nos dias 31 de dezembro e no dia 1º de janeiro o espaço estará fechado.