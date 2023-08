Volta Redonda – A clássica história da Pequena Sereia chega aos palcos do Teatro Gacemss, no domingo (13), às 16h30. Adaptada diversas vezes, o conto fala sobre o desejo da sereia Ariel de conhecer o mundo na superfície e sobre as aventuras da jovem em busca de realizar esse sonho.

Os ingressos podem ser adquiridos na Secretaria do Gacemss, de segunda a sexta, de 12h às 19h, ou no site Ingresso Digital.